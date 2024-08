TRUMP SI SARÀ GIÀ PENTITO DI AVER SCELTO JD VANCE COME SUO VICE? È PASSATO UN MESE DALLA SCELTA DEL TYCOON E LA POLTRONA DELLO SCRITTORE DI “ELEGIA AMERICANA” SCRICCHIOLA: LE SUE POSIZIONI ESTREME PESANO E, ALLA LUCE DEL SUO PASSATO, E' SEMPRE PIÙ EVIDENTE L'ATTEGGIAMENTO DA “CAMALEONTE” PRONTO A TUTTO PUR DI SERVIRE LA SUA AMBIZIONE SFRENATA – DALLA FOTO CON LE TRE COMPAGNE CHE USANO L’ORINATOIO, ALLE FRASI SULLE DONNE SENZA FIGLI CHIAMATE “GATTARE” FINO AL FINANZIAMENTO NELLA START UP IN CUI I LAVORATORI SONO…

1. LA FOTO DI JD VANCE CON TRE COMPAGNE DI CLASSE NEI BAGNI DEI RAGAZZI

DAGONEWS

JD VANCE

Da settimane i democratici sostengono che JD Vance sia "strano" con le donne. Ora il “Daily Mail” ha pubblicato una foto del repubblicano mentre scherza con alcune compagne di classe. Il gruppetto è stato fotografato nei bagni dei ragazzi della scuola: nell’immagina Vance, allora 18enne, osserva le tre ragazze fingere di fare la pipì negli orinatoi come fare un uomo.

jd vance e la foto con le compagne di classe che usano l'orinatoio 1

La foto è apparsa nell'annuario del 2003 della Middletown High School in Ohio, quando Vance, allora noto come JD Hamel, frequentava l'ultimo anno di liceo. Nell'annuario non veniva fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui le tre ragazze si trovassero nel bagno degli uomini, ma ora è stato rivelato da una delle giovani: l'obiettivo era dimostrare il potere delle ragazze nel consiglio studentesco di quell'anno, in maggioranza rispetto agli uomini.

jd vance 1

2. UN MESE DA J.D. VANCE: IL CANDIDATO PERFETTO ADESSO IMBARAZZA TRUMP

Estratto dell’articolo di Matteo Muzio per “Domani”

[…] è bene che il vice non abbia più copertura di chi è al vertice. Perché in tal caso vuol dire che sta ricevendo cattiva stampa.

JD VANCE E DONALD TRUMP

È il caso di J.D. Vance, scelto da Trump come numero due esattamente un mese fa, al primo giorno della convention repubblicana. Allora lo scenario politico era ben diverso. Al vertice del ticket dem c’era Joe Biden […] sembrava che nulla avrebbe potuto fermare il ritorno alla Casa Bianca del tycoon.

Ecco quindi spiegata la scelta non solo di un fedelissimo, ma di una persona come Vance disposta a radicalizzare ulteriormente il messaggio Maga (Make America Great Again) per poter costruire un’America post-liberale sul modello di quanto avvenuto in paesi europei come l’Ungheria, per la quale Vance ha espresso ammirazione.

LA SECONDA FOTO DI JD VANCE VESTITO DA DONNA

Tutto è radicalmente cambiato con il ritiro del presidente in carica a favore della sua vice Kamala Harris. Le posizioni estreme di Vance hanno cominciato a pesare sempre di più: dal riferimento alle donne senza prole fatto nel 2021 durante un’intervista con l’espressione «gattare pazze senza figli», fino alla priorità di «cancellare l’aborto» su tutto il territorio federale degli Stati Uniti.

Quel che più pesa su di lui è il suo atteggiamento da “camaleonte” pronto a tutto pur di servire la sua ambizione sfrenata. Ecco emergere cose imbarazzanti dal suo passato, come una foto su Facebook dove appare svenuto dopo aver abusato di alcolici, ma anche le conversazioni con una sua amica trans e compagna di studi, Sofia Nelson, uscite sul New York Times a fine luglio. Ne ha sostenuto il percorso di transizione, prima che l’amicizia fosse interrotta dal sostegno dato da Vance alla legge dell’Arkansas che proibiva l’accesso alla transizione di genere per i minori. A condire il tutto, delle sue foto in drag risalenti agli anni in cui studiava a Yale.

JD VANCE VESTITO DA DONNA AI TEMPI DI YALE

Le sue posizioni radicali sono assai impopolari presso l’elettorato. Secondo un’indagine di Data for Progress, un centro studi di sinistra, la sua unica idea che gode di un certo consenso riguarda i dazi da introdurre per proteggere alcune industrie. Per tutto il resto, c’è un segno meno, soprattutto per il suo esplicitato disinteresse verso l’Ucraina, disapprovato dal 70% degli intervistati.

Uno scoop realizzato dalla Cnn ha rivelato che Vance non tiene nemmeno ai territori che lo hanno reso famoso. Il riferimento è alla parte orientale del Kentucky ritratta con termini enfatici nel suo bestseller Elegia Americana, dove nel 2018 ha investito 150mila dollari per la costruzione di una startup chiamata AppHarvest, dedicata alla coltura agricola d’avanguardia di pomodori e altri ortaggi.

meme su donald trump e jd vance sul titanic

All’epoca Vance sosteneva che l’unico modo per fare business fosse quello che «migliorava la vita delle comunità». Alcune persone interpellate dalla Cnn hanno dichiarato invece di essere state indotte a lasciare lavori sicuri per dedicarsi alla nuova impresa, dove in breve tempo le condizioni sono peggiorate: pause dal lavoro negate, temperature nelle serre sopra i cinquanta gradi, protezioni insufficienti. Molti dipendenti sono stati sostituiti con alcuni migranti provenienti da Guatemala e Messico.

[…] Un portavoce di Vance ha affermato che non ha più nulla a che fare con la compagnia dal marzo 2021, quando ha lasciato la sua posizione nel consiglio d’amministrazione, ma ha comunque continuato a sostenerla come buon esempio di business al servizio di territori dimenticati.

[…]