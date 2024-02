PER TRUMP URNE PIENE E CASSE VUOTE – LA STRATEGIA DELLA “VITTIMA DELLA GIUSTIZIA” FA VOLARE TRUMP ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE E NEI SONDAGGI. MA SPESE LEGALI E RICHIESTE DANNI HANNO MANDATO IN ROSSO I CONTI DELL'EX PRESIDENTE, CHE NEL 2023 HA PAGATO 50 MILIONI AD AVVOCATI E TRIBUNALI. E ORA DOVRÀ RISARCIRE E. JEAN CARROLL CON 88 MILIONI DI DOLLARI – IL TYCOON È COSTRETTO AD ATTINGERE AI FONDI ELETTORALI. E PENSA ALL'EMISSIONE DI UN BOND…

L'ultima cosa che avrebbe voluto il giudice capo della Corte suprema John Roberts era mettere il naso nella corsa alla Casa Bianca. Non potrà però sottrarsi quando stamane insieme agli altri otto giudici dell'Alta corte federale ascolterà le argomentazioni dei legali di Donald Trump che chiederanno l'annullamento della sentenza con cui la Corte suprema del Colorado ha escluso l'ex presidente dalle primarie in base al 14esimo Emendamento della Costituzione. Questo risale al 1868 e fu scritto per impedire che nostalgici sudisti macchiatisi di atti di insurrezione potessero essere eletti e occupare cariche pubbliche. […]

Se il verdetto della Corte suprema – così come quello di tutti e quattro i procedimenti cui è soggetto – è incerto, quello degli elettori repubblicani è acclarato. Trump vola nei sondaggi e il suo staff ieri ha fatto circolare anche uno studio che conferma il dominio del tycoon in ogni Stato da qui al Super Tuesday del 5 marzo compreso. Il 12 marzo avrà i 1215 delegati utili per rivendicare la nomination.

[...] Ai nodi giudiziari sono connesse difficoltà economiche. Spese legali e richieste danni stanno svuotando la cassaforte dell'ex presidente, nel 2023 ha pagato, ricorrendo ai fondi di un Super Pac, 50 milioni ad avvocati e tribunali. Il 26 gennaio un giudice di Manhattan l'ha condannato a risarcire 83 milioni di dollari a E. Jean Carroll per diffamazione e danni correlati. A questi si devono aggiungere 5 milioni per abusi sessuali.

Donald ha fatto appello. Questo sospende il pagamento a Carroll ma per le leggi federali il condannato deve accantonare in pratica la cifra e includere il 9% di interessi. Su un fondo del tribunale, ad esempio, ci sono 5,5 milioni che Trump, ad appello finito, dovrà dare a Carroll. Il problema per Donald è come recuperare 83 milioni di dollari; e potrebbe presto presentarsi anche il nodo di come recuperare 370 milioni di dollari che è la cifra chiesa dal procuratore Letitia James nell'ambito del processo alla Trump Organization. Somma che aumenta considerando 18 milioni di commissioni non rimborsabili alla società di fideiussione e il 9% di interessi. L'intero importo sforerebbe i 400 milioni.

A questa cifra potrebbero aggiungersi spese legali e altre compensazioni per i processi in Georgia (interferenze elettorali) e quelli di Mar-a-Lago e ai piani per sovvertire l'esito del voto del 2020. Secondo alcune stime si parla di una cifra che potrebbe superare i 500 milioni di dollari. Come garantirlo? E come coprire 370 milioni che il giudice Engoron potrebbe imputare a Trump per danni legati alle frodi della sua Trump Organization?

I legali di Trump starebbero studiando l'emissione di un bond, ma nessuno – ha spiegato l'avvocato Ron Kuby a MSNBC– «sottoscriverà un obbligazione con Trump a meno che l'intero importo non sia garantito». Secondo un documento finanziario sulla posizione contabile di Trump nel 2021 il tycoon aveva 293.8 milioni «in contanti o equivalenti». Cifra ritenuta dal tribunale di New York gonfiata poiché include 93 milioni «non liquidabili».

Il fatto che Trump attinga ai fondi dei tre Super Pac elettorali che lo sostengono, facendo delle triangolazioni di somme di denaro, è comunque l'indicazione che non intende (o non può) mobilitare le proprietà. Ma anche l'uso dei fondi elettorali ha dei limiti quando si tratta di questioni personali. [...]

