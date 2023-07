TRUMP VEDE I SONDAGGI E CONTINUA A FARE IL MARTIRE – L’EX PRESIDENTE TORNA A PARLARE SUL “SUO” SOCIAL NETWORK, TRUTH: “A QUESTO PUNTO OGNI GIORNO È BUONO PER UN’INCRIMINAZIONE DA PARTE DELLO SQUILIBRATO JACK SMITH” – IL TYCOON SI RIFERISCE ALL’INCHIESTA SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL, CHE LUI DEFINISCE “UN ALTRO TENTATIVO PER INSABBIARE LE CATTIVE NOTIZIE SUI BIDEN”

(ANSA) - "Posso assumere che ogni giorno a questo punto è buono per un'incriminazione da parte dello squilibrato Jack Smith". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth sottolineando che un'incriminazione da parte del procuratore speciale per l'assalto a Capitol Hill è un "altro tentativo per insabbiare tutte le cattive notizie sulle tangenti e le estorsioni che arrivano sui Biden. Questo è il modo in cui operano. Interferenze sulle elezioni".

discorso di donald trump a badminster in new jersey 3 DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY JACK SMITH