TRUMPONE D’ASSALTO – L’EX PRESIDENTE AMERICANO HA DIFFUSO UNA CANZONE REGISTRATA CON ALCUNI DEGLI UOMINI IN GALERA PER AVER PARTECIPATO ALL’ASSALTO DI CAPITOL HILL! IL SINGOLO SI INTITOLA “JUSTICE FOR ALL” E SI SENTE IL TYCOON CHE RECITA IL GIURAMENTO DI FEDELTÀ DA PRESIDENTE, INTERVALLATO DA UN CORO CHE CANTA L’INNO AMERICANO – È UN TENTATIVO DI “THE DONALD” DI INTESTARSI IL CONSENSO DELL’ESTREMA DESTRA USA (MA COSÌ PERDE QUELLO DI TUTTI GLI ALTRI)

Da www.lastampa.it

DONALD TRUMP - COMIZIO CAPITOL HILL

Nuova provocazione di Donald Trump: l'ex presidente ha diffuso un singolo per beneficenza, una canzone registrata con un coro di uomini detenuti in una prigione di Washington per la loro partecipazione all'assalto del Capitol il 6 gennaio 2021, istigato dallo stesso tycoon, che è sotto inchiesta per questo.

'Justice for All', questo il titolo del brano, è disponibile su piattaforme streaming tra cui Spotify, Apple Music e YouTube.

JUSTICE FOR ALL - LA CANZONE DI TRUMP CON I DETENUTI PER L ASSALTO DI CAPITOL HILL

E' l'ultima di una serie di mosse con cui Trump e altri esponenti dell'estrema destra Usa tentano di abbracciare l'attacco al Campidoglio come una causa politica ritraendo molti degli assalitori come manifestanti perseguitati dallo Stato. Secondo Forbes, un video debutterà su un podcast realizzato dall'ex stratega di Trump alla Casa Bianca, Steve Bannon, ideologo dell'estrema destra Usa.

Su un sottofondo d'ambiente, la canzone propone Trump che recita il Pledge of Allegiance (il giuramento di fedeltà), intervallato da un coro di voci maschili che canta l'inno americano, The Star-Spangled Banner. La canzone dura circa due minuti e mezzo e termina con il coretto "Usa! Usa! Usa!". Stando a Forbes, il singolo è stato "prodotto da un importante artista di registrazione che non è stato identificato".

