21 mar 2024 17:27

TRUMPONE SARÀ ANCHE UN TYCOON, MA È AL VERDE - JOE BIDEN DOPPIA "THE DONALD" PER FONDI RACCOLTI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE – “SLEEPY JOE” HA RACIMOLATO 21 MILIONI DI DOLLARI A FEBBRAIO E IN TOTALE HA 71 MILIONI DI A DISPOSIZIONE. LA SOMMA SALE A 97,5 MILIONI SE SOMMATA A QUELLA DEL PARTITO - DONALD TRUMP SI FERMA A 44,8 MILIONI, COMPRESI I FONDI DEL PARTITO REPUBBLICANO – E PER UNA VOLTA È IL PRESIDENTE A PERCULARE “THE DONALD”: “MI DISPIACE DI NON POTERTI AIUTARE”