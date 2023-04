LE TRUPPE SI MUOVONO IN VISTA DELLE EUROPEE DEL 2024 – IL PARTITO DEI “VERI FINLANDESI”, ARRIVATO SECONDO ALLE ELEZIONI NAZIONALI DI DOMENICA SCORSA, ABBANDONA IL GRUPPO IDENTITÀ E DEMOCRAZIA, GUIDATO DAL LEGHISTA MARCO ZANNI. LA FORMAZIONE FINLANDESE ANDRÀ A RAFFORZARE IL GRUPPO DEI CONSERVATORI E RIFORMISTI, DI CUI È PRESIDENTE GIORGIA MELONI – LA DUCETTA PUNTA A COSTRUIRE UN’ALLEANZA CON IL PARTITO POPOLARE EUROPEO, DI CUI FA PARTE LA “COALIZIONE NAZIONALE” DI PETTERI ORPO, CON CUI SI ALLEERANNO I VERI FINLANDESI…

(ANSA) - Il partito dei Veri Finlandesi, che alle elezioni dello scorso fine settimana ha raggiunto un risultato storico arrivando secondo e superando i socialisti della premier uscente Sanna Marin, ha comunicato di voler abbandonare il gruppo europeo di Identità e democrazia, guidato dal Leghista Marco Zanni, per spostarsi nel gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei di Ecr, la delegazione parlamentare del partito europeo presieduto da Giorgia Meloni. Lo riporta il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.

"Nel Parlamento Ue vogliamo appartenere a un gruppo i cui partiti siano uniti dalla difesa senza compromessi della civiltà occidentale e dell'architettura della politica di sicurezza europea", spiega il partito in una nota riportata dal quotidiano. Per i Veri Finlandesi quello in Ecr è un ritorno. La loro delegazione ha già fatto parte di questo gruppo durante la legislatura del Parlamento europeo 2014-2019. Attualmente la loro delegazione all'Eurocamera è di soli due eurodeputati ma se alle prossime europee dovessero confermare i risultati ottenuti alle elezioni nazionali la loro delegazione potrebbe crescere in maniera significativa andando a ingrossare le fila dei conservatori.

