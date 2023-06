TU VUO' FA' L’AMERICANO! – CAMBIANO I GOVERNI MA I SALAMELECCHI ALL’AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI IN ITALIA (ANZI, ALL’INCARICATO D’AFFARI) SHAWN CROWLEY RESTANO GLI STESSI – COME OGNI ANNO PER LA FESTA DELL’INDIPENDENZA AMERICANA A VILLA TAVERNA HA SFILATO LA ROMA POTENTONA. SALVINI SBACIUCCHIA LA COMPAGNA FRANCESCA VERDINI E RIDE CON GUALTIERI - TAJANI QUANDO PARLA CON CROWLEY SI TOCCA L’OROLOGIO COME SE AVESSE FRETTA – PRESENTE ANCHE GIUSEPPE CONTE – OLTRE 3 MILA GLI INVITATI: NORDIO, URSO, GASPARRI, GIANNI LETTA, SCHLEIN, CARFAGNA, PROFUMO, SCARONI E…

1. INDEPENDENCE DAY A VILLA TAVERNA CON 3000 OSPITI

(ANSA) - Sono circa 3000 gli ospiti a villa Taverna per le celebrazioni dell'Independenc Day, il Giorno dell'Indipendenza, tra cui molti esponenti della politica italiana, a partire dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha affiancato l'incaricato d'affari Usa, Shawn Crowley, sul palco per aprire l'evento, dopo l'esecuzione degi inni nazionali.

Tra i presenti, per citarne soltanto acuni, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ma anche Maurizio Gasparri, Mara Carfagna.

La serata, come d'abitudine, è all'insegna delle tradizioni americane, fra hamburger e pollo fritto serviti nel giardino della villa decorata da bandiere e drappi a stelle e strisce.

Tajani, con Usa relazioni eccellenti e visione comune - "Le relazioni tra Italia e Usa sono eccellenti, siamo in ottimi rapporti,collaboriamo in tanti settori, c'è una visione comune, a cominciare dalla difesa dell'Ucraina". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dei festeggiamenti per l'Independence Day a Villa Taverna a Roma. in corso.

"Sono stato in visita negli Usa la scorsa settimana, - ha continuato Tajani - grati per aver sempre difeso la democrazia contro le dittature, se c'è stata vittoria è stato anche grazie al sacrificio di tanti ragazzi americani. Siamo stati a rendere omaggio ai caduti ad Arlington". All'evento presso la residenza dell'ambasciatore americano a Roma partecipano circa 3000 ospiti, fra cui diversi esponenti della politica italiana.

2.LE ARMOCROMIE DEGLI OSPITI ALL’AMBASCIATA AMERICANA PER LA FESTA DELL’INDIPENDENZA USA. LE FOTO

Baci, hot dog, patatine fritte, pannocchie e fuochi d’artificio hanno caratterizzato come ogni anno la Festa dell’indipendenza degli Stati Uniti presso villa Taverna, storica residenza dell’ambasciatore americano.

Al blindatissimo evento hanno partecipato circa 3.000 persone invitate dall’incaricato d’affari Usa ad interim, Shawn Crowley, in attesa dell’arrivo dell’ambasciatore Jack Markell, nominato lo scorso maggio dall’amministrazione Biden. La procedura di nomina è ancora in corso ma si ritiene che possa essere nella capitale dal prossimo autunno.

Ad aprire l’evento, dopo l’esecuzione degli inni nazionali, accanto a Crowley il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato il livello e l’importanza della collaborazione tra Roma e Washington.[...]

Militari in divisa, uomini in giacca e cravatta – a eccezione di un Marco Minniti (Pd) molto confident che azzarda l’apertura del primo bottone della camicia in pieno stile estivo -, donne prevalentemente in abiti chiari e stile abbastanza casual, come testimoniano le numerose cavigliere indossate da Francesca Verdini, compagna del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il quale non ha risparmiato tenerezze nei suoi confronti.

