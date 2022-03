29 mar 2022 13:31

CON TUTTA L'ELITE TECNOCRATICA CHE C'È ALL'ELISEO, CHE BISOGNO C’È DI RICORRERE AI CONSULENTI DI MCKINSEY? - POLEMICHE IN FRANCIA PER I CONTRATTI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI CHE LO STATO HA FIRMATO CON LE SOCIETÀ DI CONSULENZA PRIVATE. CRITICHE SIMILI A QUELLE RICEVUTE DA DRAGHI SUL PNRR PER UN CONTRATTO DA 25MILA EURO - LO SCANDALETTO INFLUIRÀ SULLA ELEZIONI? ZEMMOUR NON SE LA PASSA BENISSIMO: HA SCELTO COME LOGO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE LA Z, CHE ORA È DIVENTATA IMPRESENTABILE PER VIA DEI CARRI ARMATI DI PUTIN…