GIORGIA MELONI ELLY SCHLEIN - 8 MARZO - VIGNETTA BY MACONDO

Giorgia Meloni non ha detto di no. Dunque ci sta pensando, al duello tv con Elly Schlein.

Giorgia Meloni non ha detto di no. Dunque ci sta pensando, al duello tv con Elly Schlein. Sondato da Sky, lo staff della premier ha aperto. La notizia rimbalza da 24 ore tra i partiti. Recapitata al Nazareno, dove la leader del Pd scalpita. Perché l’occasione è ghiotta per quella che da qualche mese è diventata la principale strategia della macchina comunicativa dei democratici: polarizzare- polarizzare-polarizzare.

Schlein vs Meloni. Il che sta funzionando, a sinistra, a oscurare Giuseppe Conte, in trance agonistica per le Europee e che difatti smania per sostituire la socia dell’ex campo largo come contraltare di Meloni.

Ma può far comodo anche alla premier, per arginare Matteo Salvini, che la marca stretta da destra. La segretaria dem ha sfidato la capa di FdI una settimana fa: «Confrontiamoci, ma non a casa tua, non a casa mia: per me va bene anche in tivvù». Bruno Vespa, fiutato il colpaccio, si è già messo in moto. E ha offerto alle due leader Porta a Porta , Rai Uno, magari prima serata.

Ma il padrone della “Terza Camera” non è l’unico ad avere bussato a Palazzo Chigi e al Nazareno. Nei giorni scorsi si è fatta viva anche la redazione di SkyTg24 , che aveva ospitato l’unico confronto tv delle primarie Pd, Bonaccini contro Schlein. Sky ha una storia di duelli tv all’americana di successo. Come prima mossa, è stato tastato il terreno con l’entourage della premier.

E questa è la notizia: Chigi ha lasciato più di uno spiraglio aperto. L’invito, insomma, non è stato declinato. Anzi. Mentre il Pd logicamente sarebbe pronto ad accettare, di corsa, essendo Schlein l’autrice dell’invito.

Non è detto poi che le due donne forti della politica italiana siano chiamate per forza a scegliere. Cioè: o Porta a Porta o Sky. Di duelli tv, da qui alle Europee, potrebbero essercene anche un paio. Il round davanti alle telecamere potrebbe mettere benzina alla campagna elettorale di entrambe. Non solo per il voto per Bruxelles, anche per le amministrative. Tra marzo e giugno vanno alle urne 4 regioni importanti, dal Piemonte alla Sardegna, all’Abruzzo.

[…] L’ha capito pure Conte, con cui però Meloni non vuole duellare. E polarizzare. Preferisce Schlein. Scartata la tv, al capo dei 5 Stelle restano i social: ieri la rodatissima “bestia” contiana, guidata da Dario Adamo, ha sfornato, non a caso, un finto duello con Meloni, proprio da Vespa. Montaggio alla Zoro, in cui la premier balbetta e Conte incalza. Risultato: quasi un milione di visualizzazioni in 24 ore. Ed era solo un duello fake.

