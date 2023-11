TUTTE LE DONNE DEL PRESIDENTE - DIETRO ALL'ASCESA DI JAVIER MILEI CI SONO DUE DONNE: LA SORELLA KARINA E LA FUTURA VICPRESIDENTE, VICTORIA VILLARUEL - LA SORELLA MINORE DEL "LOCO", SOPRANNOMINATA "EL JEFE" (IL CAPO), CURA OGNI ASPETTO DEL "TRUMP ARGENTINO", A PARTIRE DALLA PETTINATURA "ALLA MICK JAGGER" - KARINA È CONSIDERATA "L'UNICA IN GRADO DI CALMARLO", GRAZIE ANCHE ALLE SUE ABILITÀ DA MEDIUM, CON CUI ORGANIZZA LE "SEDUTE SPIRITICHE" PER METTERE IN CONTATTO IL FRATELLO CON L'AMATISSIMO CANE MORTO...

[…]Javier Milei […] ha scelto di accompagnarsi a due figure femminili chiave, la sorella Karina e la futura vicepresidente Victoria Villaruel. […] Milei riassume il suo rapporto con la sorella così: «Mosè era un grande leader ma non un buon divulgatore, allora Dio gli mandò Aronne per diffondere il suo messaggio. Ecco, Kari è Mosè, io sono quello che divulga». Ancora non si sa che ruolo avrà Karina, a parte quello anticipato di “first lady”, ma nessuno dubita che lo avrà e sarà onnipresente. «È l’unica in grado di calmarlo nei momenti di rabbia», si sussurra nel partito La libertad avanza.

Karina ha studiato Pubbliche relazioni. Per un periodo ha venduto torte su Internet. È esperta di tarocchi e di astrologia e si dice che li usi anche come strumento per la sua attività politica. Cura il look di Javier. La pettinatura alla Mick Jagger si deve a lei, così come l’organizzazione di eventi politici che assomigliano a concerti rock. Da quando era bambina, è stata la groupie di Milei.

«Nel 2017, quando muore il suo cane Conan, Milei attraversa un periodo cupo», spiega a Repubblica Juan Luis Gonzalez, autore di una biografia non autorizzata di Milei. «Karina impara da Celia Melamed a svolgere il ruolo di medium, per permetterea Milei di comunicare con Conan». E successivamente con altre persone dell’aldilà, e in ultima istanza con Dio, che gli affiderà la missione di guidare il Paese.

[…] l’ossequio maturato negli anni da Javier Milei verso i militari, […] lo spinge a sposare posizioni negazioniste e a scegliere come vicepresidente Victoria Villaruel, avvocata 46enne che sta per diventare la prima figlia di militari complici di Videla a ricoprire un ruolo di governo. Villaruel è parte di un movimento che nega, senza alcuna vergogna, l’esistenza di crimini di Stato durante la dittatura militare. […] Ora alza il tiro: chiede che le vittime del terrorismo di sinistra siano paragonate a quelle della dittatura. Una distorsione storica, respinta dal mondo accademico.

Villaruel è scesa in piazza per chiedere la libertà dei condannati per crimini contro l’umanità e che stanno scontando l’ergastolo in carcere. Mantiene una relazione epistolare che la stampa argentina definisce “intima” con il genocida Alberto González Menotti, condannato all’ergastolo e ricordato per le sevizie sulle detenute. È anche scesa in piazza più volte per disturbare manifestazioni pacifiche delle Abuelas de Plaza de Mayo, la storica organizzazione a cui minaccia di sottrarre i finanziamenti pubblici. Così come minaccia di trasformare la Escuela de Mecánica de la Armada (l’Esma, un antico centro di tortura convertito a luogo di memoria) in un parco divertimenti: ma questo sarà più difficile, perché circa un mese fa il sito è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

È molto attiva su X, piattaforma che usa per incitare alla violenza. «Bullizzare e bastonare i sinistrorsi è il mio sport preferito, hahaha», è solo un esempio dei messaggi che posta. Non sono toni rassicuranti per una persona che con ogni probabilità finirà a guidare un superministero mai esistito prima e che unisce gli Interni, la Difesa e la Sicurezza. Quando questo progetto si avvererà, le chiavi della repressione del dissenso saranno nelle sue mani.

