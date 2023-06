TUTTE LE DONNE (UFFICIALI) DI SILVIO - IL PRIMO MATRIMONIO CON CARLA ELVIRA LUCIA DALL’OGLIO E IL SECONDO CON VERONICA LARIO, FINITO A STRACCI DOPO CHE “PAPI” ERA ANDATO A TROVARE NOEMI LETIZIA (CON AEREO DI STATO) PER IL SUO DICIOTTESIMO COMPLEANNO – E POI IL CASO "CENE ELEGANTI", LE OLGETTINE E RUBY, FINO A FRANCESCA PASCALE E LA “MOGLIE MORGANATICA”, MARTA FASCINA…

E' stato un rapporto decisamente tormentato quello tra Silvio Berlusconi e le donne. In fondo - spiega chi gli è stato vicino in questi anni - rappresenta la metafora di una vita vissuta sempre al massimo e sopra le righe. Dall'amore profondo e dichiarato in tutti i modi possibili per la mamma Rosa Bossi fino alla rottura traumatica del secondo matrimonio con l'attrice Veronica Lario.

Pomo della discordia sempre il suo rapporto con l'universo femminile. Un rapporto che gli procurerà anche guai giudiziari e polemiche a non finire a causa delle feste burlesque nella sua villa di Arcore con le 'olgettine', le ragazze così definite perché vivevano nel residence milanese dell'Olgettina, fino alla vicenda Ruby, la giovane di origini marocchine - con cui secondo l'accusa avrebbe avuto dei rapporti quando lei era ancora minorenne - che costringerà il Cavaliere a subire una serie di processi conclusi il 15 febbraio 2023 con l'assoluzione.

E ancora il processo barese sulle escort e le ragazze di Gianpaolo Tarantini, con le deposizioni di Patrizia D'Addario. Poi due fidanzate giovani, Francesca Pascale e Marta Fascina. In mezzo tante turbolenze e anche amori al limite, come quello attribuitogli con la ragazza di Casoria Noemi Letizia, che andò a trovare per il suo diciottesimo compleanno utilizzando - quella era l'accusa - un aereo del servizio di Stato. Una china rimarcata proprio da Veronica Lario in una lettera aperta, nel 2007.

Una missiva, che fu l'anticamera della separazione e del divorzio dal Cav qualche anno dopo, in cui la Lario fece quasi un appello: 'Aiutatelo, è malato', scrisse tra l'altro. Il 'bunga bunga' party, termine coniato per le serate organizzate ad Arcore, è entrato nel linguaggio corrente in Italia per indicare feste licenziose e a sfondo sessuale. Ma la vita privata di Silvio Berlusconi è stata scandita anche dall'amore paterno per le figlie Eleonora, Barbara e Marina, la primogenita. E per i figli Piersilvio e Luigi.

Nati dai due matrimoni, il primo con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, il secondo, appunto, con Veronica Lario. I 5 figli sono sempre stati una stella polare per il Cavaliere, un punto di riferimento in una vita privata decisamente complessa. E anche in questo caso le donne sono sempre state in primo piano. Marina e Barbara sono entrate molto presto nella galassia imprenditoriale del padre, con ruoli di rilievo in Fininvest e nell'amata squadra di calcio del Milan.

Una attenzione e un affetto ricambiati in tutti i passaggi critici della sua vita, durante la malattia ed il delicato intervento al cuore nel 2016 e nella lunga fase della pandemia da Covid quando l'ex premier ha trovato più di una volta rifugio e protezione nella blindatissima villa di Marina in Provenza, dove ha trascorso molti mesi isolandosi anche dalle tentazioni di Villa Certosa,il suo storico e celeberrimo buen retiro in Costa Smeralda.

