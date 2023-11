TUTTE LE STRADE PORTANO A RAMA – MATTIA FELTRI: "IL MIO IDOLO E’ IL PREMIER ALBANESE EDI RAMA. INTERROGATO SU QUANTO SARÀ UTILE L'ACCORDO SUI MIGRANTI, RAMA HA RISPOSTO: 'NON RISOLVERÀ NULLA, MA CE LO AVETE CHIESTO'. ECCO, UN GENIO DI QUESTA PORTATA, UN PAIO D'ANNI A PALAZZO CHIGI NON È CHE LI FAREBBE?"

Mattia Feltri per La Stampa - Estratti

Il mio idolo è il premier albanese Edi Rama. Ma non da oggi. Sarebbe troppo facile. Per esempio, intervistato sulla Stampa a proposito dell'intesa con Giorgia Meloni per portare un po' di immigrati in Albania, e dopo aver detto le meraviglie della presidente del Consiglio, come le aveva dette di D'Alema o Di Maio o Prodi o Berlusconi, di chiunque gli sia passato fra le mani, e poi le meraviglie dell'Italia, della nostra ospitalità,

(...) e insomma, per tornare all'intervista, arrivati all'ultima domanda, su quanto sarà utile l'accordo sui migranti, Rama ha risposto: non risolverà nulla, ma ce lo avete chiesto… Ecco, un genio di questa portata, un paio d'anni a Palazzo Chigi non è che li farebbe?

