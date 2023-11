TUTTE LE STRADE PORTANO A RAMA - IL PREMIER ALBANESE EDI RAMA, CHE VUOLE UNA SPONDA FORTE DELLA MELONI ALL’ADESIONE DI TIRANA NELL’UE, SIGLA A PALAZZO CHIGI CON LA SORA GIORGIA UN ACCORDO SUI MIGRANTI: IL PROTOCOLLO D’INTESA PREVEDE DI ALLESTIRE CENTRI IN ALBANIA CHE POSSANO CONTENERE FINO 3MILA PERSONE – E LA MELONI RICAMBIA: “L’INGRESSO DI TIRANA NELL’UE? LO SOSTENIAMO DA SEMPRE”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro dell'Albania Edi Rama. "Sono contenta di annunciare con lui un protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migranti. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania.

C'è una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta all'illegalità – dice Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il collega albanese – L'accordo prevede di allestire centri migranti in Albania che possano contenere fino 3mila persone. E arricchisce di un ulteriore tassello la collaborazione" tra i due Paesi e "quando ne abbiamo iniziato a discutere siamo partiti dall'idea che l'immigrazione illegale di massa è un fenomeno che nessuno Stato Ue può affrontare da solo e la collaborazione tra stati Ue e stati - per ora - è fondamentale".

L’incontro tra i due primi ministri è stata anche l’occasione per ribadire il sostegno dell’Italia all’ingresso di Tirana in Ue. "L'Albania si conferma una nazione amica e nonostante non sia ancora parte dell'Unione si comporta come se fosse un paese membro e questa è una delle ragioni per cui sono fiera che l'Italia sia da sempre uno dei paesi sostenitori dell'allargamento ai Balcani occidentali”.

E ancora. "L'Ue non è un club. Quindi, io non parlo di ingressi ma di riunificazione dei Balcani occidentali che sono Paesi Ue a tutti gli effetti", osserva ancora Meloni. Che ricorda anche come l'Italia sia "il primo partner commerciale dell'Albania. Il nostro interscambio vale circa il 20% del Pil albanese. Ci sono intensi rapporti culturali e sociali. È una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta all'illegalità. L'accordo di oggi arricchisce questa collaborazione con un ulteriore tassello", conclude la premier.

Il protocollo d’intesa

Il protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori siglato oggi, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, non si applica agli immigrati che giungono sulle coste e sul territorio italiani ma a quelli salvati in mare, fatta eccezione per minori, donne in gravidanza e soggetti vulnerabili. Le strutture realizzate, viene spiegato, potranno accogliere complessivamente fino a 3mila immigrati, per una previsione di 39mila persone accolte in un anno. L'accordo si pone un obiettivo di dissuasione rispetto alle partenze e di deterrenza rispetto al traffico di esseri umani.

La giurisdizione dei due centri per migranti in Albania sarà italiana, spiega ancora Palazzo Chigi. I migranti, viene precisato, sbarcheranno a Shengjin e l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione e realizzerà un centro di prima accoglienza e screening; a Gjader realizzerà una struttura modello Cpr per le successive procedure. L'Albania collaborerà con le sue forze di polizia per la sicurezza e sorveglianza. L'Albania, sottolinea ancora Palazzo Chigi, già vede un'importante presenza di forze dell'Ordine e magistrati italiani.

