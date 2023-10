TUTTI CONTRO “REPORT” – MATTEO RENZI, NELLA SUA REPLICA ALLA TRASMISSIONE PER IL SERVIZIO SULLA PRESUNTA TRATTATIVA PER VENDERE LA FIORENTINA AGLI “AMICI SAUDITI”, SI È DETTO DISPIACIUTO PER LA RAI, CHE “PAGA LE SPESE LEGALI A QUESTI SIGNORI”. È UN MESSAGGIO CHIARO: MATTEONZO È PRONTO AD AGGIUNGERSI A FORZA ITALIA (E A LA RUSSA) CHE, COME DAGO-DIXIT, STA SPINGENDO PER TOGLIERE LA COPERTURA LEGALE A SIGFRIDO RANUCCI…

3. RENZI: “FANGO DA REPORT. PECCATO PER LA RAI CHE PAGA LE SPESE LEGALI A QUESTI SIGNORI”

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, va ancora una volta all'attacco di Report in vista della puntata di questa sera, domenica 29 ottobre 2023.

Fra i vari argomenti, la trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci su Rai3 indagherà sulla presunta intermediazione di Renzi in un incontro a Ryad tra il management della Fiorentina e gli "amici sauditi che sarebbero stati interessati all'acquisto della squadra Viola" (cit. Fatto Quotidiano).

A tal proposito, il senatore ha diffuso la seguente dichiarazione: "Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo. Non ho mai parlato con nessuno dell'acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l'utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione".

Occorre sottolineare però, come segnala sempre il Fatto Quotidiano, che è stato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, braccio destro del Presidente Rocco Commisso, a parlare di un "message text" inviatogli da Renzi per proporre l'incontro di cui sopra.

La dichiarazione del leader di Italia Viva funge quasi da prodromo alla prossima audizione di Sigfrido Ranucci in Commissione di Vigilanza Rai, mentre il conduttore di Report è già nel mirino di Forza Italia (per la puntata sull'eredità di Silvio Berlusconi) e di Fratelli d'Italia (per le puntate su Daniela Santanchè e Ignazio La Russa e per il servizio su Adolfo Urso, che ha più volte querelato la trasmissione). Obiettivo: togliere la tutela legale al programma così da neutralizzarlo definitivamente.

Aggiungendo che, questa sera, il programma di Sigfrido Ranucci (che sta riscuotendo ottimi ascolti sia in prima visione sia in replica) sviscererà anche i tentativi effettuati (e falliti) nel 2020 dal principe saudita Bin Salman per convincere l'allora premier Giuseppe Conte a organizzare i Mondiali di calcio 2030 in collaborazione con l'Arabia Saudita e l'Egitto, la puntata odierna di Report si preannuncia più interessante che mai.