TUTTI CONTRO TUTTI: UN CDM A PESCI IN FACCIA - GIORGETTI E FAZZOLARI METTONO LA MUSERUOLA A TAJANI CON UNA MANCETTA SUL SUPERBONUS - SALVINI SI SCONTRA CON ABODI E TAJANI SULLA PROPOSTA DI INSERIRE NEL MILLEPROROGHE LA COSIDDETTA NORMA "SALVA CALCIOMERCATO", CHE PROLUNGAVA DI DUE MESI GLI SGRAVI PER L'ACQUISTO DI CALCIATORI DALL'ESTERO (DIETRO C’ERA UN LAVORO DI LOBBYING PORTATO AVANTI DA CLAUDIO LOTITO) - IL LEGHISTA HA DEFINITO “IMMORALE” LA MISURA: “FAVORISCE STRANIERI STRAPAGATI CHE PERALTRO SONO SPESSO SCARSI” - SALVINI SI SCONTRA CON FITTO SULLA PROROGA DI UN ANNO DELLE CONCESSIONI BALNEARI E CON MANTOVANO SULL’IRPEF…

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “la Stampa”

giancarlo giorgetti ad atreju 3

Il Consiglio dei ministri più vivace è l'ultimo dell'anno e soprattutto quello in cui la premier non c'è, costretta a casa dai suoi malanni. Alle 18 davanti a Palazzo Chigi si raduna una folla incuriosita dal viavai di auto blu […] i ministri stanno litigando su tutto, dagli sgravi fiscali per l'acquisto di calciatori dall'estero alla proroga delle concessioni balneari, fino alle regole sulle donazioni ai partiti politici. […] su tutte le barricate c'è Matteo Salvini, a conferma di una campagna elettorale all'attacco di fatto già cominciata.

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI A CINQUE MINUTI

La questione che più ha creato tensioni negli ultimi giorni, il Superbonus, in realtà aveva già avuto una soluzione prima dell'inizio del Consiglio dei ministri. […] La mattina era cominciata con Antonio Tajani a Palazzo Chigi da Alfredo Mantovano. Il segretario di Forza Italia chiede al sottosegretario alla presidenza di poter discutere con Giancarlo Giorgetti (la premier non c'è) le richieste di proroga che il ministro dell'Economia ha respinto con durezza.

ANTONIO TAJANI AD ATREJU

Mantovano […] convoca una riunione per il primo pomeriggio. Al tavolo, oltre a Tajani, Mantovano e Giorgetti siedono il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, in costante collegamento con Meloni. Il braccio di ferro dura più di un'ora e fa slittare il Consiglio dei ministri.

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju 1

Giorgetti snocciola ancora una volta i numeri «del disastro» dei conti. Tajani e Barelli insistono, «non si possono far ricadere tutte le conseguenze di questo disastro sulle famiglie». Fazzolari fa sponda con il ministro dell'Economia e non cede. Ma qui subentra un ragionamento politico: non si può lasciare Forza Italia a mani vuote, dopo gli imbarazzi per il voto sul Mes.

claudio lotito

Alla fine si trova un compromesso, per creare un fondo per i redditi più bassi, con Isee sotto i 15 mila euro e che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre il 60% dei lavori per compensare la differenza tra il 70% di agevolazione prevista dal primo gennaio e il 110%.

Tutto questo, però, entro il 31 ottobre del prossimo anno. Non è molto, anzi è davvero poco, dicono in privato numerosi esponenti di Forza Italia. Ma basta ai vertici del partito per cantare vittoria e sbandierare una proroga che di fatto non c'è.

andrea abodi foto mezzelani gmt 353

Giorgetti non parla, ma da via XX settembre le frasi di giubilo degli azzurri destano stupore: «Non c'è nessuna proroga, il 110% muore qui». […] Risolta la questione Superbonus, inizia il Consiglio dei ministri. Il primo scontro avviene sulla proposta di inserire nel Milleproroghe la cosiddetta norma "Salva calciomercato", che prolungava di due mesi gli sgravi per l'acquisto di calciatori dall'estero.

A sostenere questo provvedimento c'è Tajani (che presiede il Consiglio dei ministri) e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Dietro c'è un lavoro di lobbying portato avanti da mesi da Claudio Lotito […] Salvini chiede di parlare e definisce «immorale» la misura che favorisce «stranieri strapagati che peraltro sono spesso scarsi». Giorgetti non si espone, ma lo fanno i ministri di FdI e alla fine la proroga viene cancellata.

fitto salvini

Poi è di nuovo Salvini a prendere la parola per una «informativa» sui balneari. Il vicepremier leghista cerca di convincere i colleghi ad approvare delle linee guida per indirizzare i sindaci a prorogare di un anno le concessioni, nonostante la procedura di infrazione europea. Ma il ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto si mette di traverso e chiede di evitare quello che verrebbe giudicato come uno schiaffo ulteriore alla Commissione.

raffaele fitto matteo salvini

L'ultimo duello il leader della Lega lo ingaggia con Mantovano (i due non si amano). Il vicepremier difende la proposta di introdurre una norma nel decreto legislativo sull'Irpef per introdurre un taglio da 260 euro delle detrazioni per i redditi sopra i 50 mila euro per le donazioni ai partiti politici, di fatto equiparandole a quelle delle associazioni del terzo settore. «Anche Meloni è contraria», chiude la porta il sottosegretario. […]