31 gen 2024 08:19

TUTTI GLI ERRORI DEL CASO ILARIA SALIS: E IL GOVERNO SCARICA LE COLPE SULL’AMBASCIATORE A BUDAPEST MANUEL JACOANGELI – LA FARNESINA E’ IRRITATA DAL DIPLOMATICO. QUEL MERLUZZONE DI TAJANI FA IL PESCE IN BARILE E DICE AVER SAPUTO “SOLO L'ALTRO IERI” DELLE MANETTE A MANI E PIEDI DI ILARIA SALIS. MA IL PADRE DELLA 39ENNE ITALIANA ARRESTATA IN UNGHERIA LO SBUGIARDA – LA QUESTIONE INVESTE I RAPPORTI TRA ORBÁN E MELONI E CHIAMA IN CAUSA PALAZZO CHIGI CHE HA MANTENUTO UN PROFILO BASSISSIMO, SPINTO SOPRATTUTTO DALLA NECESSITÀ DELLA DUCETTA DI PRESERVARE IL RAPPORTO CON ORBÁN…