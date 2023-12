TUTTI GIÙ DAL PALCO – LA RUSSA NON MOLLA: DOPO CHE BEPPE SALA SI È RIFIUTATO DI SEDERE SUL PALCO REALE VICINO A LUI, ALLA PRIMA DELLA SCALA DI DOMANI, ANCHE IL PRESIDENTE DEL SENATO HA DECISO DI SCENDERE IN PLATEA, VICINO ALLA SENATRICE A VITA, LILIANA SEGRE - IN ONORE DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO, L’ORCHESTRA DEL TEATRO MILANESE SUONERÀ “GIOVINEZZA” E L’OPERA DA “DON CARLO” DIVENTERÀ “DON IGNAZIO”? E SALVINI E SANGIULIANO CHE FANNO? RESTERANNO DA SOLI SUL PALCO?

ignazio la russa prima scala 2022

SCALA: SALA E LA RUSSA IN PLATEA CON LILIANA SEGRE

(ANSA) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presidente della Scala, e il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo quanto si apprende, non siederanno domani sera nel palco reale per la prima di Don Carlo che inaugura la stagione lirica del teatro. Saranno invece entrambi, sempre secondo quanto riferito, in platea seduti vicino alla senatrice a vita Liliana Segre.

MO: LA RUSSA, 'SE SEGRE IN PLATEA ALLA SCALA MI SIEDERÒ VICINO A LEI'

(Adnkronos) - "Dove ci sediamo alla Scala non mi pare un grande problema, qualcuno scrive che va in platea, a me avrebbe fatto piacere avere la Segre sul palco d'onore, perché mi pare che un senatore a vita come la presidente di una commissione speciale sarebbe meglio vederla sul palco d'onore". Lo ha detto Ignazio La Russa, al termine della capigruppo, rispondendo ai cronisti che sono tornati sulla sua proposta di far sedere domani per la prima alla Scala la senatrice a vita, Liliana Segre, sul palco d'onore.

beppe sala ursula von der leyen prima scala 2022

"Io in ogni caso se Segre rimane in platea, andrò in platea vicino alla senatrice a vita, per essere coerente con questa mia idea", ha detto ancora La Russa. "La Segre -ha ribadito il presidente del Senato- la conoscete, quindi non ha posto nessun problema, la sua disponibilità c'è in ogni direzione, io da questo punto di vista apprezzo molto la senatrice Segre".

gennaro sangiuliano prima della scala 2022

