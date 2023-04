TUTTI I TORY VENGONO AL PETTINE – IL PREMIER INGLESE RISHI SUNAK È INDAGATO PER CONFLITTO DI INTERESSI. UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DOVRÀ FARE CHIAREZZA: NELLA LEGGE DI BILANCIO DEL 2023 VENGONO ELARGITE SOSTANZIOSE AGEVOLAZIONI ALLA “KORU KIDS”, UN’AGENZIA DI ASILI NIDO PRIVATI DI CUI LA RICCHISSIMA EREDITIERA INDIANA MOGLIE DI SUNAK, AKSHATA MURTHY, POSSIEDE DELLE QUOTE...

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Stava risalendo nei sondaggi, il Labour di Sir Keir Starmer aveva iniziato ad attaccarlo personalmente perché lo teme alle urne nel 2024. Ma adesso Rishi Sunak ha una bella grana. Il primo ministro britannico è indagato da una Commissione parlamentare indipendente a Westminster per possibile “confitto di interessi” tra la legge di bilancio 2023 del suo governo e una delle partecipazioni della ricchissima moglie ereditiera indiana, Akshata Murthy, in un’agenzia di asili nido privati in Inghilterra, la “Koru Kids”.

Al momento, non c’è alcuna inchiesta giudiziaria in corso. Ma, a Westminster, le norme sui potenziali conflitti di interessi di ministri o parlamentari sono molto severe. Nello specifico, ieri la relativa “Commissione degli Standard” della Camera dei Comuni ha deciso di aprire un’indagine interna sul primo ministro dopo una rituale audizione in Parlamento di Sunak il 28 marzo scorso.

Allora, il leader britannico assicurò: «Tutti i miei interessi sono stati dichiarati». Ora, dopo la scoperta del coinvolgimento della signora Sunak nella Koru Kids, il presidente della Commissione, Daniel Greenberg, vuole vederci chiaro, visto che l’ultima legge di bilancio concede significative agevolazioni alla Koru Kids e altre agenzie del settore. Downing Street promette massima collaborazione all’inchiesta parlamentare. […]

