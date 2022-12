“NON HO ALCUNA AMBIZIONE A LIVELLO NAZIONALE, MA IL MIO PROGETTO PUÒ ANDARE OLTRE I CONFINI REGIONALI” – “MESTIZIA” MORATTI È CARICA A PALLETTONI: “NON PRENDO IN CONSIDERAZIONE UNA FATTISPECIE DIVERSA DALLA VITTORIA” – “CON GLI EX LEGHISTI IL DIALOGO È APERTO. L’ALLEANZA PD-M5S? MI SEMBRA UNA DECISIONE STRANA: NEL LAZIO HANNO SCELTO DI ALLEARSI CON IL TERZO POLO, IN LOMBARDIA CON IL M5S MA IL MOVIMENTO È PIÙ FORTE NEL CENTRO SUD CHE AL NORD” – LE BORDATE A FONTANA SULLA SANITÀ E IL PRIMO PROVVEDIMENTO SE FOSSE ELETTA: “UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER PORTARE IN LOMBARDIA I MILLE MILIARDI CHE LA COMUNITÀ FINANZIARIA DI LONDRA MI HA DETTO DI ESSERE DISPOSTA A DARE…”