MACRON HA NOMINATO PREMIER BAYROU
(Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Francois BAYROU premier e lo ha incaricato di formare il nuovo governo. Lo ha annunciato l'Eliseo in una nota.
TUTTO ‘STO CASINO, E ALLA FINE MACRON NON HA SORPRESO NESSUNO: HA NOMINATO COME PREMIER IL CENTRISTA FRANCOIS BAYROU – ORA LA QUESTIONE È: CHI VOTERÀ LA FIDUCIA AL NUOVO GOVERNO? I SOCIALISTI SONO ANCORA OSTAGGIO DELLA SINISTRA ESTREMA DI MELENCHON, LE PEN SI CHIAMA FUORI PER I GUAI GIUDIZIARI. BAYROU RISCHIA DI GOVERNARE MENO DI BARNIER, GIÀ DURATO COME UN GATTO IN TANGENZIALE-
MACRON HA NOMINATO PREMIER BAYROU
(Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Francois BAYROU premier e lo ha incaricato di formare il nuovo governo. Lo ha annunciato l'Eliseo in una nota.
DAGOREPORT – MENTRE L’AUTOMOTIVE RISCHIA DI BRUCIARE 1% DEL PIL, GIORGIA MELONI E JOHN ELKANN SONO IMPEGNATI A FARSI LA GUERRA: LA DUCETTA DIFFIDA DI YAKI, CHE HA UN OTTIMO RAPPORTO CON ELLY SCHLEIN, PERCHÉ CREDE CHE FRIGNI SOLTANTO PER TORNACONTO PERSONALE. IL RAMPOLLO AGNELLI, DI CONTRO, SOSPETTA CHE IL GOVERNO STIA FACENDO SOLTANTO PROPAGANDA – LA CINA GODE GRAZIE AL SUICIDIO EUROPEO SULL’AUTO, E LA GERMANIA TRACOLLA PORTANDOSI CON SÉ L’INTERA INDUSTRIA DELL'AUTOMOTIVE DELL'UE. E PURE L'APPEAL DI BERLINO…
DAGOREPORT - PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, LA DESTRA DELLA DUCETTA È ORMAI PADRONA DI PALAZZO CHIGI – MESSI IN CONDIZIONE DI NON NUOCERE SALVINI E TAJANI, RALLEGRATA DA UN’OPPOSIZIONE PIÙ MASOCHISTA CHE MAI, ACCOMPAGNATA DALLA GRANCASSA DI RAI E MEDIASET, POMPATA DALLA GRAN PARTE DEI QUOTIDIANI, LA NUOVA FRONTIERA DA CONQUISTARE PER MELONI E IL SUO IDEOLOGO FAZZOLARI È IL POTERE MILANO-CENTRICO DELLA FINANZA, CHE NEI DECENNI PASSATI HA TROVATO SEMPRE UN INTERLOCUTORE DISPONIBILE NELLA SINISTRA E NEL BERLUSCONISMO - ORA, LADIES E GENTLEMEN, SI CAMBIA MUSICA! E QUELL’EPOCA DEVE ANDARE IN SOFFITTA. E DOPO LO SBARCO MENEGHINO DI ANTONIO ANGELUCCI, LA PARTITA È CONTINUATA COL DISEGNO DI CREARE UN TERZO POLO BANCARIO CON BPM-ANIMA-MPS, COL SUPPORTO DI MILLERI-DEL VECCHIO E CALTAGIRONE. MA L’UNICREDIT DI ANDREA ORCEL SI E’ MESSO DI TRAVERSO...
DAGOREPORT - L’OPPOSIZIONE LATITA, SALVINI È IN COMA POLITICO E TAJANI È ANESTETIZZATO DALLE MOINE MELONIANE DI DIVENTARE NEL 2029 CAPO DELLO STATO: IL GOVERNO E' SOLO FRATELLI D'ITALIA - LE UNICHE SPINE NEL FIANCO DELLA DUCETTA ARRIVANO DAL PARTITO: DOPO LA CORRENTE DEL “GABBIANO” RAMPELLI, AVANZA QUELLA DI LOLLOBRIGIDA E DONZELLI – ALTRI GUAI POTREBBERO ARRIVARE DA VANNACCI, CHE A BRUXELLES INCIUCIA CON I NEO-NAZI TEDESCHI DI AFD, E SOGNA DI DRENARE I VOTI DELLO ZOCCOLO POST-FASCIO DELLA MELONI – L’IDEOLOGIA SAMURAI DI FAZZOLARI, IL “MISHIMA” DI PALAZZO CHIGI: DIMENTICARE BERLUSCONI, GIORGIA MELONI E' A CAPO DEL PRIMO, VERO GOVERNO “DE’ DESTRA”, COL COMPITO DI CAMBIARE I CONNOTATI DEL PAESE, ECONOMIA-FINANZA COMPRESA (VASTE PROGRAMME...)
È PROPRIO VERO, COME DICE L’OCSE, CHE GLI ITALIANI NON COMPRENDONO PIÙ QUEL CHE LEGGONO. ACCADE ANCHE A GIULIA BONAUDI, NUOVA STELLINA DEL FIRMAMENTO “MELLONIANO” DELLA RAI, CHE CI ATTACCA PER L’ARTICOLO SULLA SUA FULMINANTE CARRIERA: “DAGOSPIA SI SORPRENDE CHE UNA DONNA 33ENNE CONDUCA UN PROGRAMMA. È LO SPECCHIO DI UNA MENTALITÀ GERONTOCRATICA, FORSE NON SOPPORTA L’IDEA CHE UNA GIOVANE POSSA RITAGLIARSI UNO SPAZIO”. MA QUESTO DISGRAZIATO SITO NON HA MAI TIRATO IN BALLO LA SUA ETÀ. E COMUNQUE NON SI TRATTA DI “UNO SPAZIO”, MA DI ALMENO QUATTRO. IN RAI NON ERANO VIETATI PIÙ DI TRE CONTRATTI DA AUTORI?
FLASH! - INDAGATO, GRAZIE A UNA DENUNCIA DELLA MADRE MARGHERITA AGNELLI, INSIEME AI FRATELLI GINEVRA E JOHN NELL'AMBITO DELL'EREDITA' DELLA NONNA MARELLA CARACCIOLO, LAPO ELKANN E' STATO COSTRETTO A RASSEGNARE LE DIMISSIONI DALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE BENEFICA DE "LA STAMPA", ''SPECCHIO DEI TEMPI'', PER LASCIARE LA POLTRONA ALLA COGNATA LAVINIA BORROMEO...