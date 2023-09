TUTTO PUR DI NON PARLARE DEL DISASTRO ECONOMICO – DIETRO ALLA GRANDE ENFASI DATA DAL GOVERNO AL DL CAIVANO C’È LA NECESSITÀ DI SPOSTARE L’ATTENZIONE DALLA MANOVRA LACRIME E SANGUE IN ARRIVO E DALLA LISTA DELLE PROMESSE ELETTORALI CHE SARANNO DISATTESE – LINA PALMERINI: “ANCHE L’ATTACCO DI MELONI E SALVINI CONTRO GENTILONI HA L’OBIETTIVO DI IMPUTARE LE DIFFICOLTÀ A UN ‘NEMICO’ CHE NON FA GLI INTERESSI ITALIANI - MA SE PARLARE DI SICUREZZA È UNA BOCCATA D’OSSIGENO PER LA DESTRA, È UN BOCCONE AMARO PER IL PD, CHE PER ANNI NON L'HA CONSIDERATO UNA PRIORITA’”

Estratto dell’articolo di Lina Palmerini per “Il Sole 24 Ore”

[…] La grande enfasi data al Dl Caivano certamente nasce dalla tragedia degli stupri delle due bambine e dal – noto – degrado sociale e legale ma c’è anche la necessità per la destra di tornare su temi che maneggia con maggiore abilità politica. Come, appunto, non accade per l’economia dove le ristrettezze contabili e una congiuntura più fredda stanno mettendo in difficoltà la premier e tutto il bagaglio di promesse.

In effetti, anche l’attacco mosso da Meloni e Salvini contro Gentiloni ha l’obiettivo di imputare le difficoltà a un “nemico” che non fa gli interessi italiani per ragioni partitiche ma ieri ci ha pensato la portavoce della Commissione Ue a richiamare alla regola: i commissari non sono emissari nazionali e le decisioni sono collegiali.

Insomma, se la legge di Bilancio è diventata l’angolo in cui sono stretti i leader di maggioranza, tornare sul tema sicurezza è stato come svoltare, almeno per un po’, su un’altra strada. Tra l’altro si discute se effettivamente ci sia un’emergenza criminalità tale da portare a un inasprimento delle pene pure per i minorenni visto che le statistiche non segnalano aumenti allarmanti ma piuttosto una situazione stabile.

Vero, poi, che se parlare di sicurezza è una boccata d’ossigeno per la destra, per il Pd resta un boccone amaro. Nel senso che fino a un certo punto non l’ha considerata una priorità e solo dopo aver perso un paio di elezioni (anche a Roma), ha cercato una sua proposta senza, però, mai trovarla o condividerla.

[...] Così si è di nuovo infiammata la discussione nei Dem tra chi come Piero De Luca, figlio di Vincenzo, o Valeria Valente si dicono favorevoli a pene più dure per i minorenni e a una sterzata securitaria. Una linea di cui si discusse già quando Cofferati era sindaco di Bologna - e fu ribattezzato “sceriffo” - ma in tutto questo tempo la discussione si è come cristallizzata. Si attende l’agenda Schlein su questo punto sospeso.

