TUTTO IL RESTO E' NAJA! – FATE LEGGERE L’INTERVISTA ALLA "REPUBBLICA” DI TAJANI A MATTEO SALVINI. IL MINISTRO DEGLI ESTERI DICE: “È VERO CHE IL NOSTRO ESERCITO HA UN'ETÀ MEDIA PIUTTOSTO ALTA, MA CERTO NON SI RISOLVE IL PROBLEMA CON UNA LEVA CUI NESSUNO MAI PENSATO” - LA NAJA È UN CAVALLO DI BATTAGLIA DEL LEADER DEL CARROCCIO, CHE DI TANTO IN TANTO, PROPONE DI RIMANDARE I RAGAZZI IN CASERMA. QUANDO, IN CAMPAGNA ELETTORALE, DISSE: "FARÒ DI TUTTO PER REINTRODURRE UN ANNETTO DI SERVIZIO MILITARE..."

TAJANI: LEVA OBBLIGATORIA? "ASSOLUTAMENTE NO”

matteo salvini antonio tajani giuramento governo meloni

(Askanews) - L'Italia non pensa nemmeno ad una nuova leva obbligatoria: "assolutamente no" dice il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista al Corriere della Sera. "È vero che il nostro esercito ha un'età media piuttosto alta, ma certo non si risolve il problema con una leva cui nessuno mai pensato.

"Quanto al 2% del Pil che dovrebbe essere versato come contributo alla Nato, "va anche considerato quanto un paese spende per le tante missioni in cui è impegnato: noi lo siamo in Libano, in Mar Rosso con la missione Aspides difensiva ma strutturata, nei Balcani, in Africa, siamo su tanti fronti, questi sono costi che vanno considerati".

SALVINI INSISTE SUL RITORNO DEL SERVIZIO MILITARE: “È MOLTO UTILE”. UNARMA: “MOMENTO DELICATO, ARRUOLARE GIOVANI IMPREPARATI È UN RISCHIO”

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it - 26 agosto 2022

È sempre stato un suo cavallo di battaglia, la guerra in corso alle porte dell’Europa non gli ha fatto cambiare idea: Matteo Salvini vuole il ritorno del servizio militare obbligatorio. Il leader della Lega ha rilanciato la sua proposta pochi giorni fa durante un comizio a Pinzolo, poi allo stabilimento di Novavita di Giulianova e ancora ieri sera (giovedì) a Capitello, nel Salernitano: “Se ci date fiducia”, quando saremo al governo “farò di tutto per reintrodurre un annetto di servizio militare. Per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potrebbe essere molto utile”.

GENNARO SANGIULIANO CON SALVINI E TAJANI

Era una vecchia proposta del 2018, riciclata da Salvini anche durante questa campagna elettorale, nonostante gli anni passati al governo prima Conte I e poi Draghi. Nonostante l’invasione russa dell’Ucraina abbia cambiato lo scenario generale, come ha sottolineato Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato dell’Arma dei carabinieri: “La leva militare obbligatoria è un palliativo che non risolverebbe i problemi del comparto difesa italiano: arruolare giovani impreparati rischia anzi di creare complicazioni organizzative nei Comandi in un momento delicato per la difesa internazionale“.

La sospensione della leva militare in tempo di pace fu introdotta dalla legge delega 331 del 2000, su impulso dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’epoca ministro della Difesa. Quattro anni dopo il governo Berlusconi II con la legge Martino anticipò al 2005 la sospensione: al Senato il 29 luglio 2004 anche la Lega votò a favore dello stop al servizio militare obbligatorio. Salvini invece, da segretario del Carroccio, ha fatto ben presto della leva obbligatoria un suo mantra.

Già nel 2015, ad esempio, su Facebook si trova traccia di un suo attacco a Fedez: “Penso che un anno di servizio militare gli farebbe bene”. Pochi anni dopo diventa uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale. E anche da ministro dell’Interno del governo gialloverde, Salvini (a parole) parla di “reintrodurre il servizio militare alcuni mesi e il servizio civile per i nostri ragazzi”. Il motivo? “Così almeno si impara un po’ di educazione che i genitori non sono in grado di insegnare”. Così diceva ad agosto 2018, con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta che invece spiegava: “I nostri militari sono e debbono essere professionisti“. […]

