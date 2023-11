LE TV ITALIANE FANNO SCORPACCIATA DI MELONI – “IL FATTO QUOTIDIANO” FA I CONTI DEI TEMPI DI PAROLA CONCESSI ALLA DUCETTA SULLE 7 RETI GENERALISTE E SULLE 3 ALL NEWS: “DA NOVEMBRE 2022 A SETTEMBRE 2023 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA GODUTO DI UN TEMPO DI PAROLA SULLE RETI PRINCIPALI DI 4.561 MINUTI IN TOTALE (76 ORE). MARIO DRAGHI SI ERA FERMATO A UN TOTALE DI 2.877 MINUTI (48 ORE): UNA SPROPORZIONE ENORME” – IL RECORD NEI TG DI MEDIASET…

[…] Trascorso dunque un anno dalle elezioni abbiamo voluto esaminare il periodo che va dal novembre del 2022 allo scorso settembre, alla ricerca dei tempi di parola concessi a Meloni sulle 7 reti generaliste e sulle 3 reti all news (RaiNews, TgCom24, SkyTg24); magari per confrontarli con quelli del suo predecessore Draghi (monitorato, per intenderci, da novembre 2021 a settembre 2022). Ne viene fuori un quadro che […] racconta di una informazione in video completamente subalterna alla premier.

La ricognizione infatti intorno alle tabelle mensili di Agcom sul pluralismo televisivo certifica che nel periodo da novembre 2022 a settembre 2023 la presidente del Consiglio ha goduto di un tempo di parola sulle reti principali di 4.561 minuti in totale (76 ore), così ripartiti: 1.696 nei tg, 2.865 nei talk.

Se guardiamo allo stesso periodo dell’anno precedente (quello che va da novembre ’21 a settembre ’22) il suo predecessore, pur rappresentato in video e voce con grande visibilità […], si era fermato a un totale di 2.877 minuti (48 ore): una sproporzione enorme, incredibile se solo si pensa alla presenza in video di Draghi a febbraio e a marzo del 2022 per via dell’invasione russa in Ucraina.

Se entriamo nel dettaglio ci accorgiamo: 1) che nei telegiornali Draghi aveva totalizzato 1.031 minuti di parlato, mentre Meloni ne realizza quasi 1700; 2) che nei programmi informativi quest’ultima parla (sempre da novembre ’22 a settembre ’23) per 2.865 minuti, invece dei 1.846 dell’ex premier (monitorato ripetiamo nel periodo novembre ’21/settembre ’22).

Se andiamo più a fondo, ripartendo i dati per network, ecco la smentita alla favoletta di Mediaset che fa lo sgambetto a Meloni: nei tg di Mediaset, Meloni infatti incamera, in tempo di parola, più del doppio di quanto avesse fatto Draghi, 1.039 minuti contro 495; nei talk 610 contro 240.

In particolare il Tg5 [...] assicura a Meloni nel periodo in esame 343 minuti, a fronte dei 165 concessi a Draghi. [...] Interessante è prendere i due tiggì più visti in Italia, Tg1 e Tg5, per accorgersi che Meloni vi totalizza 561 minuti di parlato versus i 368 di Draghi.

Ci potremmo fermare qui […], ma è utile completare l’analisi con SkyTg24, TgCom24 e RaiNews, dove lo squilibrio si fa più netto: SkyTg24 offre 3.521 minuti di parlato a Meloni mentre ne aveva offerti 2.216 a Draghi (il 70% in meno); il TgCom24 gliene offre 4.194, più del doppio dei 2.045 minuti che aveva concesso a Draghi; RaiNews 2.885, il 50% in più rispetto ai 1.996 del Migliore.

[...] Morale: questa straordinaria tele-esposizione, la più alta del dopo-Renzi, aiuta il gradimento di Meloni, nonostante errori e difficoltà di governo. Col premierato occorrerebbe pensarci.

