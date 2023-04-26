TWEET-FLASH! ENRICO BORGHI CHE DEFINIVA “RENZI IL NUOVO GHINO DI TACCO" SFERZANDOLO ("LA SOLITUDINE ODIERNA È LA CONSEGUENZA DEI SUOI ERRORI”) E’ LO STESSO SENATORE PASSATO IN QUESTE ORE DAL PD A ITALIA VIVA? CON L’ARRIVO DELL’EX PARLAMENTARE DEM IL PARTITO DI MATTEONZO FARÀ UN GRUPPO AUTONOMO AL SENATO?

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