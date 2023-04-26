matteo renzi matteo renzi enrico borghi
TWEET-FLASH! ENRICO BORGHI CHE DEFINIVA “RENZI IL NUOVO GHINO DI TACCO" SFERZANDOLO ("LA SOLITUDINE ODIERNA È LA CONSEGUENZA DEI SUOI ERRORI”) E’ LO STESSO SENATORE PASSATO IN QUESTE ORE DAL PD A ITALIA VIVA? CON L’ARRIVO DELL’EX PARLAMENTARE DEM IL PARTITO DI MATTEONZO FARÀ UN GRUPPO AUTONOMO AL SENATO?-
CHE CASTA FAI? MOLTI EX GRILLINI, FINITI IN PARLAMENTO NELLE SCORSE LEGISLATURE, SI SONO RICICLATI IN UN ALTRO PARTITO. UN ESEMPIO? RACHELE SILVESTRI, FINITA NELLA CASA DI FRATELLI D’ITALIA, COME GIÀ WALTER RIZZETTO E SALVATORE CAIATA – UN ALTRO GRILLINO PENTITO È EMANUELE DESSÌ, CHE ORA COMBATTE “IL NEOCOLONIALISMO IMPERIALISTA DELLA NATO” – DI BATTISTA, DOPO I SUOI VIAGGI IN GIRO PER IL MONDO, RICICCIA CON LA SUA ASSOCIAZIONE “SCHIERARSI”…
I ROMANI SPERANO CHE ARRIVI PRESTO IL MOMENTO DI DIRE AL SINDACO: BELLO... CIAO! - IN ATTESA DI FARE IL TERMOVALORIZZATORE, GUALTIERI HA ACCOMPAGNATO CON LA CHITARRA IL CORO “BELLA CIAO” SUL PALCO DEL TEATRO PALLADIUM ALLA GARBATELLA - UNA FISSA QUELLA DEL SINDACO PER L’INNO DELLA RESISTENZA, CHE LO AVEVA RESO PROTAGONISTA DI UNA POLEMICA A DISTANZA CON LA CANTANTE LAURA PAUSINI – VIDEO