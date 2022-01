17 gen 2022 09:12

TWEET-FLASH! - “IL CORAZZIERE”: "QUI A PALAZZO SI BISBIGLIA SEMPRE PIÙ IL NOME DI GIANNI LETTA. SECONDO ALCUNI, BERLUSCONI CONTINUEREBBE A TENERE ALTA LA PRESSIONE NEL CENTRODESTRA NON PER LA SUA CANDIDATURA MA PROPRIO PER QUELLA DI LETTA. NOME GRADITO ANCHE A PD, IV E PEZZI DI 5S” - “IL PORTABORSE”: “E ALLA QUARTA VOTAZIONE ECCO FAR CAPOLINO GIANNI LETTA. UN AUSPICIO SOPRATTUTTO PER IL PD E PER DI MAIO CHE LO CONSIDERA UN MAESTRO DI DIPLOMAZIA…”