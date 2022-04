ANNAMO BENE: PER GRILLO L’ESEMPIO PER L’ITALIA DEVE ESSERE IL COSTA RICA - "LA GUERRA NON È PIÙ UNA SCELTA" – L’ELEVATO (DI TORNO) RIPORTA L’ESEMPIO DEL COSTA RICA CHE HA SMANTELLATO L’ESERCITO – “OGGI LE PERSONE SONO PIENAMENTE CONVINTE DEL FATTO CHE UNO STATO CHE ORGANIZZA UN ESERCITO DIVENTA AGUZZINO DI SE STESSO” (COSA NE PENSA LETTA SCHIERATO CON LA NATO DELLA POSIZIONE DEL GARANTE M5S ANCHE IN VISTA DELL'ALLEANZA TRA PD E M5S)