Pranzo giapponese a #Tokyo pic.twitter.com/agVLWLpzk1— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 16, 2023
TWEET-FLASH! - IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, A TOKYO PER IL G7, S'APPARECCHIA CON LA PARANNANZA PER UN “PRANZO GIAPPONESE”. MANCO STESSE DAR BUCATINO A TESTACCIO A MAGNA' L'AMATRICIANA!-
Pranzo giapponese a #Tokyo pic.twitter.com/agVLWLpzk1— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 16, 2023
VE LO RICORDATE GIANPAOLO SCAFARTO, IL CARABINIERE CHE INDAGÒ SU MATTEO RENZI E IL PADRE TIZIANO? OGGI PROVA AD ESSERE ELETTO NELLA LISTA DEL CANDIDATO SINDACO DI SCAFATI (VICINO SALERNO) SOSTENUTO DA ITALIA VIVA! – SCAFARTO FU ACCUSATO, E POI PROSCIOLTO, DI AVER PASSATO L’INTERROGATORIO DI LUIGI MARRONI, EX AD DI “CONSIP”, ALLA STAMPA E DI AVER FALSIFICATO UN’INFORMATIVA PER PROVARE CHE IL PADRE DI MATTEONZO CONOSCESSE ALFREDO ROMEO - LA VICENDA CHE COINVOLGE SCAFARTO FU COMPLETAMENTE SMENTITA
ELLY SCHLEIN PUNTA AL RITORNO DI MICHELE SANTORO IN RAI? - IL PRESENZIALISMO DI SANDRO RUOTOLO, CHE HA ATTACCATO IL TERMOVALORIZZATORE DI ROMA PROPONENDO DI FARE UN REFERENDUM, FA SOSPETTARE A PIÙ DI UN ESPONENTE DEM CHE SIA FONDATA LA VOCE SECONDO CUI ELLY VOGLIA RIPORTARE “MICHELE CHI?” A VIALE MAZZINI...
IL TERZO POLO ESPLODE ED ENRICO LETTA GONGOLA! – SUI SOCIAL EMMA BONINO ATTACCA CALENDA: “NON SONO SORPRESA, È FATTO COSÌ” E A ENRICUCCIO SCAPPA UN “MI PIACE” AL SUO TWEET – LETTA QUEST’ESTATE AVEVA PROVATO, SENZA RIUSCIRCI, A CHIUDERE UN ACCORDO ELETTORALE CON IL “CHURCHILL DEI PARIOLI” CHE ALLA FINE ERA SCAPPATO TRA LE BRACCIA DI RENZI – CALENDA SI TOGLIE TUTTI I SASSOLINI DALLE SCARPE: “IO NON ERO IN ARABIA A PRENDERE SOLDI DALL’ASSASSINO DI KHASHOGGI”