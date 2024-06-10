Why is there such a negative reaction from some about AfD?— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2024
They keep saying “far right”, but the policies of AfD that I’ve read about don’t sound extremist. Maybe I’m missing something.
TWEET-FLASH – ELON MUSK GIOCA A FARE IL NAZISTELLO SU TWITTER: “PERCHÉ C'È UNA REAZIONE COSÌ NEGATIVA DA PARTE DI ALCUNI NEI CONFRONTI DELL'AFD? CONTINUANO A DIRE "ESTREMA DESTRA", MA LE POLITICHE DELL'AFD CHE HO LETTO NON SEMBRANO ESTREMISTE. FORSE MI SFUGGE QUALCOSA…” – IL COMMENTO SOTTO UN POST DELLA YOUTUBER NAOMI SEIBT, CONSIDERATA UNA GRETA THUNBERG CON LA SVASTICA: ERA SOLO UN MODO PER RIMORCHIARE?-
Why is there such a negative reaction from some about AfD?— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2024
They keep saying “far right”, but the policies of AfD that I’ve read about don’t sound extremist. Maybe I’m missing something.
“QUELLA E' LA TU REGAZZA, O TE C'HANNO VOMMITATO ACCANTO?” – “TE RETTIFICO LA VENA CACATORIA'' - ''SI' TE 'O METTO 'N SPALLA, ALTRO CHE VIA CRUCIS’’ - ‘’ERA COSI' ARRAPATA CHE JO' DOVUTO STRIZZA' LE MUTANDINE – ‘’C'HAI DU' CORNA CHE SE VAI A VEDE 'NA PARTITA DE RAGBI TE FANNO META SUR CRANIO’’ – ‘’OGNI BUCO E' BONO; PURE QUELLO D'OZONO’’ - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON ''GIORGIA, LA REGINA DI COATTONIA'' – ULTIMA PARTE: APPREZZAMENTI A SFONDO SESSUALE... - VIDEO
‘’TE PIJO A PISELLATE SU'E GENGIVE’’ – ‘’M'HAI SCUCITO LA FODERA DER CAZZO’’ – ‘’TE STRAPPO LE BUDELLA E TE CE 'MPICCO’’ – ‘’’SÒNA 'N MEZZO ALLE COSCE DE TU' MOJE CHE CE STA PIU' TRAFFICO’’ – ‘’SI' TE SGRULLO TE FACCIO CASCA' TUTTI LI TATUAGGI’’ – “- A' COMETECHIAMI” - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON LA REGINA DI COATTONIA, ALIAS GIORGIA MELONI – SECONDA PARTE: MINACCE E INSULTI - VIDEO
FLASH! - COMINCIA BENE IL G7 PER GIORGIA DUEMELONI - SE MACRON E' FURIOSO PER GLI INSULTI DEL LEPENIANO SALVINI ("CRIMINALE E INSTABILE: VADA LUI IN GUERRA"), ANCOR DI PIU' E' INCAZZATO CON LA PREMIER COATTA CHE NON HA RITENUTO DOVEROSO CENSURARE IL SUO ALLEATO DI GOVERNO, DISSOCIANDOSI DALLE SUE PAROLE - AVVISATE LA DUCETTA CHE A BORGO EGNAZIA TROVERA' TUTTI I CAPOCCIONI, DA BIDEN A TRUDEAU, AL FIANCO DEL PRESIDENTE FRANCESE...
DAGOREPORT - ‘’FATTE 'NA PIPPA AR CERVELLO’’ – ‘’SEI BRUTTO DE NATURA O USI 'NA CREMA?’’ – ‘’DI' 'STA STRONZATA PRIMA CHE TE VA 'N PERITONITE’’ – ‘’STO COSI' 'NCAZZATA CHE LI GLOBBULI ROSSI ME STANNO A EVAPORA'…’’ - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON LA REGINA DI COATTONIA, ALIAS GIORGIA MELONI - PRIMA PARTE
DAGOREPORT – PER VINCERE IL PREMIO STREGA 2024 CI VUOLE “L’ETÀ FRAGILE” DI UNA DONNA EINAUDIANA, DONATELLA DI PIETRANTONIO: STORIA DI UNA FAMIGLIA ABRUZZESE SOSPESA NEL SEGRETO DEL TRAUMA, IDEALE PER LE PROF DI LICEO CHE VOGLIONO SENTIRSI AL DI SOPRA DELLA MEDIA BECERA DEL PAESE - FA ABBASTANZA INTELLÒ PER ESSERE CITATO IN QUALCHE SERATA IN TERRAZZA, CON COMMENTI TIPO “STRAZIANTE” E “BELLISSIMO”, IL LIBRO DI CHIARA VALERIO, LA SCHLEIN DELLA LETTERATURA SENZA LETTERE, EREDE DEI VESTITI DELLA QUEER MURGIA CHE SEMBRA NATA PER FARE DEL NIENTE UNA SUPERCAZZOLA…