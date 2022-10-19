TWEET-FLASH! – ENRICO CISNETTO: “CONSIGLIO (NON RICHIESTO) A GIORGIA MELONI: L’UNICO MODO PER SPIAZZARE BERLUSCONI È PORTARSI GIANNI LETTA A PALAZZO CHIGI”-
TWEET-FLASH! – ENRICO CISNETTO: “CONSIGLIO (NON RICHIESTO) A GIORGIA MELONI: L’UNICO MODO PER SPIAZZARE BERLUSCONI È PORTARSI GIANNI LETTA A PALAZZO CHIGI”-
LA TOSTISSIMA RISPOSTA DI GIORGIA MELONI AL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI: “SU UNA COSA SONO STATA, SONO, E SARÒ SEMPRE CHIARA. INTENDO GUIDARE UN GOVERNO CON UNA LINEA DI POLITICA ESTERA CHIARA E INEQUIVOCABILE. L'ITALIA È A PIENO TITOLO, E A TESTA ALTA, PARTE DELL'EUROPA E DELL'ALLEANZA ATLANTICA. CHI NON FOSSE D'ACCORDO CON QUESTO CAPOSALDO NON POTRÀ FAR PARTE DEL GOVERNO, A COSTO DI NON FARE IL GOVERNO"
BERLUSCONI VA INTERDETTO: "PUTIN ERA CONTRARIO ALLA GUERRA. ZELENSKY SECONDO ME... LASCIAMO PERDERE, NON POSSO DIRLO" - ECCO IL NUOVO E IGNOBILE AUDIO DEL BANANA, ANCORA PIÙ IMBARAZZANTE (SE POSSIBILE) DI QUELLO DI IERI, CON I DEPUTATI DI FORZA ITALIA CHE LO APPLAUDONO: "SAPETE COM'È AVVENUTA LA COSA DELLA RUSSIA? NEL 2014 SI FIRMA UN ACCORDO DI PACE TRA L'UCRAINA E LE DUE REPUBBLICHE DEL DONBASS. L'UCRAINA BUTTA AL DIAVOLO QUESTO TRATTATO UN ANNO DOPO E COMINCIA AD ATTACCARE LE FRONTIERE. ARRIVA ZELENSKY E TRIPLICA GLI ATTACCHI. LE REPUBBLICHE CHIAMANO PUTIN: 'VLADIMIR, NON SAPPIAMO CHE FARE, DIFENDICI'. LUI È CONTRARIO, MA SUBISCE UNA PRESSIONE FORTE E SI DECIDE A INVENTARE UNA OPERAZIONE SPECIALE" - "IN EUROPA E NEGLI USA NON CI SONO LEADER VERI. L'UNICO SONO IO" - POI CHIAMA IN DIRETTA PER ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: "LE MIE PAROLE VANNO INQUADRATE IN UN DISCORSO PIÙ GENERALE" - VIDEO
DAGONEWS - DI UNA COSA POTETE ESSERE CERTI: RENZI NON HA NESSUNA VOGLIA DI FARE IL NUMERO DUE DI CARLO CALENDA - IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO BRIGA, VEDE TUTTI, PARLA, SI INFORMA E NON STA MAI FERMO. STAMATTINA HA INCONTRATO LICIA RONZULLI E DEVE AVER AVUTO QUALCHE RASSICURAZIONE SUGLI EQUILIBRI NEL CENTRODESTRA, PERCHÉ HA DICHIARATO: “MELONI E BERLUSCONI STANNO FACENDO MANFRINA, DOMENICA, MASSIMO LUNEDÌ, CI SARÀ IL GOVERNO CHE GIURA AL QUIRINALE” - LA TENSIONE (SMENTITA) CON CALENDA MA INTANTO RENZI NON SARA’ ALLE CONSULTAZIONI…
DAGONEWS - CACCIA AL FORZISTA! IL COGNATO DI GIORGIA MELONI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, HA INCONTRATO IL DEPUTATO DI FORZA ITALIA ALESSANDRO BATTILOCCHIO, MOLTO VICINO A TAJANI - IL DIALOGO È SERVITO A PIANIFICARE UNA EXIT STRATEGY PER QUEI PARLAMENTARI FORZISTI CHE NON REGGONO PIÙ IL DELIRIO LACERO-CONFUSO DI BERLUSCONI RONZULLIZZATO. IL PROBLEMA È CHE TAJANI, COME GIORGETTI, È UN CACADUBBI AL SEMOLINO. NON HA (ANCORA) IL CORAGGIO DI FARE UN SALTO DELLA QUAGLIA...
“GERMANIA E PAESI BASSI SI OPPONGONO ALLA NOSTRA PROPOSTA” – MARIO DRAGHI VA IN VISITA DA MATTARELLA INSIEME AI SUOI MINISTRI E SI PREPARA AL SUO ULTIMO, FONDAMENTALE CONSIGLIO EUROPEO DA PREMIER, IN CUI SI DISCUTERÀ DEL PRICE CAP: “NEL PACCHETTO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICATA IL 18/10 COMPARE FINALMENTE IL RIFERIMENTO AL 'CORRIDOIO DINAMICO DEI PREZZI DEL GAS'.” – “UN GRUPPO DI QUINDICI STATI MEMBRI È FAVOREVOLE ALLA NOSTRA PROPOSTA. UNA MINORANZA SI OPPONE PERCHÉ TEME POSSA LIMITARE I FLUSSI DI GAS VERSO L'UE…”