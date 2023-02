UBI MAIOR, MAJORINO CESSAT! IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA PER MASCHERARE LA WATERLOO ELETTORALE SI ATTACCA AL DATO “ANGOSCIANTE” DELL’ASTENSIONE. DI ANGOSCIANTE C’E’ SOLO LA CLASSE “DIGERENTE” DEL PARTITO DEMOCRATICO CHE INCASSA UN’ALTRA DISFATTA!

Estratto dell’articolo di Alessandro Sala e Valentina Santarpia per www.corriere.it

Comitato Majorino, «angosciante» il dato sull’astensione

Negli ambienti di centrosinistra non c’è molta voglia di commentare. Si rimanda ogni valutazione ai dati reali. Ma viene enfatizzato il dato dell’astensione, definito «angosciante». Un risultato, secondo il comitato elettorale di Majorino, «che obbliga tutti e tutte ad una profonda riflessione».

[…] Il dato «sociale»: affluenza in picchiata, al voto 4 su 10

Annebbiato, come sempre, dai risultati della competizione, arriva anche il dato finale dell’affluenza, che si conferma in picchiata: in entrambe le Regioni - e si tratta di due delle principali regioni italiane - la partecipazione al voto è rimasta nettamente sotto il 50%. In particolare, è stata del 41,52% per la Lombardia e del 43,71% per il Lazio. Nonostante il ritorno del voto nella mezza giornata del lunedì, gli italiani hanno mostrato grande disaffezione per il voto.

Per capire quanto bassa sia stata la partecipazione, bisogna guardare a quanto accadde 5 anni fa: allora votarono il 66,55% degli elettori del Lazio e il 73,11% di quelli della Lombardia. C’è stato dunque un crollo del 30% e il dato di fatto è che hanno esercitato il proprio diritto al voto solo 4 cittadini su 10. QUI il dettaglio sull’affluenza.

