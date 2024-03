UCCI UCCI, GIORGETTI STOPPA GLI ANGELUCCI? - IL MINISTRO FINGE DI NON POTER INTERVENIRE SULLA CESSIONE DI AGI, MA AL QUESTION TIME AFFONDA IL COLPO: “IL MEF POTREBBE ESIGERE LA MASSIMIZZAZIONE DEL VALORE ECONOMICO”. TRADOTTO: SE ENI VUOLE VENDERE, DEVE FARLO CON REGOLARE BANDO DI GARA. SIAMO SICURI CHE L’UNICO INTERESSATO A UNA TESTATA CHE OGNI ANNO RICEVE MILIONI DI CONTRIBUTI PUBBLICI SIA SOLO IL PARLAMENTARE DELLA LEGA TANTO CARO A MARIO SECHI?

Estratto dall’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

GIANCARLO GIORGETTI ALLA MANIFESTAZIONE WINDS OF CHANGE

Non bisogna dare per fatta la vendita dell'agenzia Agi al gruppo di Antonio Angelucci. Giancarlo Giorgetti non lo dice in modo chiaro, ma fa capire che la partita non è chiusa. Durante il question time alla Camera, il ministro dell'Economia recita due parti in commedia.

Da un lato, si chiama fuori, spiega che non è a lui che bisogna chiedere della trattativa o di vigilare su eventuali conflitti di interesse. […] E, di fatto, apre alla vendita dell'Agi, sottolineando che è una «questione di per sé delicata che una società partecipata dallo Stato possegga un'agenzia di stampa, poiché questo potrebbe alimentare dubbi sulla effettiva libertà di informazione della stessa». […]

GIANCARLO GIORGETTI - QUESTION TIME ALLA CAMERA

In realtà, pare che non sia quello lo scenario a cui pensa Giorgetti. Il quale ribadisce che «il ministero, come azionista dell'Eni, non ha un interesse a detenere alcuna forma di partecipazione in un'agenzia di stampa». Ma poi aggiunge due frasi che lasciano viva la speranza dei giornalisti dell'Agi in sciopero.

Dice che il Mef «potrebbe esigere la massimizzazione del valore economico in merito a una eventuale alienazione». E che le procedure di vendita «devono sia soddisfare i requisiti di trasparenza sia essere competitive, sia garantire i livelli occupazionali». Insomma, l'Eni può anche vendere l'Agi, ma nel caso deve farlo con un regolare bando di gara. E lui non intende agevolare vendite sottobanco, né concedere corsie preferenziali ad Angelucci, con il quale non ha rapporti personali o politici. Nel Pd colgono il messaggio tra le righe, ma non si fidano. […]

