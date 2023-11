UCCI UCCI, IN PARLAMENTO NON SI VEDE MAI ANGELUCCI – L’EDITORE DI “LIBERO” E “IL GIORNALE” ALLA CAMERA È STATO ASSENTE NEL 99,62% DELLE VOTAZIONI, MA LA LEGA L’HA SEMPRE DATO PER “GIUSTIFICATO”, PERMETTENDOGLI DI INCASSARE LA DIARIA. IL MOTIVO? FACILE: ANGELUCCI È UNO DEI FINANZIATORI PIÙ GENEROSI DEL PARTITO. E IN UN MOMENTO DI VACCHE MAGRE, VA COCCOLATO…

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

Il deputato leghista Antonio Angelucci, re delle cliniche private ed editore dei giornali di destra Libero, Il Giornale e il Tempo tramite la Tosinvest, è il secondo onorevole per numero di assenze della Camera dei deputati. Ma nonostante questo, grazie a una concessione della Lega di Matteo Salvini, nella maggior parte dei casi risulta “assente giustificato” a Montecitorio.

Questo significa che in molti casi ha continuato a incassare la diaria, cioè il rimborso spese per il soggiorno di cui godono deputati e senatori. Il motivo di questa licenza sarebbe dovuto al fatto che Angelucci sia uno dei più generosi finanziatori del partito, dicono due dirigenti del Carroccio che chiedono l’anonimato […].

Angelucci è stato deputato di Forza Italia dal 2008 al 2022, mentre alle ultime elezioni politiche è stato eletto con la Lega nel listino plurinominale del Lazio. […] Dall’inizio della legislatura a settembre scorso[…] , Angelucci alla Camera non si è quasi mai fatto vedere: secondo i dati di Montecitorio aggiornati a un mese fa, il deputato-editore è stato assente nel 99,62% delle votazioni (3.416), secondo solo a Umberto Bossi assente nel 99,91% dei casi per le note ragioni di salute e superando anche la compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, recentemente tornata in Parlamento dopo aver disertato il 99,5% dei voti.

Con Fascina, Angelucci ha un altro elemento in comune: la possibilità di risultare assente giustificato in Parlamento per il proprio gruppo. La Lega può contare […] su tre assenze giustificate e nell’82,47% dei casi (pari a 2.828 votazioni) questo beneficio è stato concesso ad Angelucci. Se in Forza Italia la “giustificazione” è stata concessa a Fascina prima per accudire Berlusconi e poi per elaborare il lutto […], il motivo che ha spinto la Lega a fare lo stesso con Angelucci è un altro: l’imprenditore delle cliniche laziali è tra i principali finanziatori del partito.

E in un momento di vacche magre il Carroccio non può permettersi di perdere quei fondi, spiegano i due dirigenti leghisti. Nell’ultimo anno, infatti, Angelucci è stato tra i parlamentari più generosi nei confronti del partito: secondo i rendiconti della Camera, il 25 ottobre 2022 il deputato ha versato 40 mila euro alla “Lega Lazio per Salvini premier”, prima di dare un secondo contributo da 9.900 euro il 20 marzo 2023.

ANTONIO ANGELUCCI A PALAZZO CHIGI

In totale 50 mila euro in pochi mesi. Non è un caso, quindi, che Salvini il 13 settembre scorso abbia organizzato a casa di Angelucci una cena per il suo compleanno in cui ha chiesto a tutti i parlamentari leghisti di versare 30 mila euro a testa in vista della campagna elettorale per le Europee del giugno 2024.

Nel suo ragionamento il vicepremier ha fatto proprio riferimento alla puntualità e alla dedizione di Angelucci nel contribuire con le proprie risorse al partito. Da allora, però, come ha raccontato il Fatto, quasi nessun parlamentare ha versato la sua quota […]. Angelucci, invece […]contribuirà regolarmente in vista della campagna elettorale delle Europee del giugno 2024. Nel frattempo, potrà continuare a essere “giustificato” in Parlamento.

