GLI UCRAINI APRONO UN NUOVO FRONTE: LA CRIMEA – KIEV RENDE PUBBLICO IL PIANO PER RICONQUISTARE LA PENISOLA, OCCUPATA DAI RUSSI DAL 2014 E CHE PUTIN CONSIDERA UNA LINEA ROSSA DA NON SUPERARE – L’IDEA È QUELLA DI ABBATTERE IL PONTE DI KERCH, CACCIARE I RUSSI, SEQUESTRARE LE LORO PROPRIETÀ E REDISTRIBUIRE AGLI UCRAINI - ALL’INIZIO DELLA GUERRA, ZELENSKY ERA DISPOSTO A LASCIARLA FUORI DAI POSSIBILI NEGOZIATI DI PACE. MA DOPO IL NO DI “MAD VLAD”, TUTTO È CAMBIATO…

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”

Abbattere il ponte di Kerch, conquistare l’intera penisola ed espellere la flotta russa del Mar Nero dalla sua base storica a Sebastopoli; quindi cacciare i russi arrivati negli ultimi 9 anni, sequestrare le loro proprietà per distribuirle agli ucraini che nel 2014 se ne andarono piuttosto che sottostare a Putin: da ieri i piani del governo di Kiev di liberare la Crimea sono diventati pubblici.

Non che fossero sconosciuti, se ne parlava ufficiosamente da mesi pur se con accenti diversi, ma la scelta di Oleksiy Danilov di pubblicarli […] li rende di fatto parte integrante del programma militare e politico del governo Zelensky […].

Danilov è infatti segretario del consiglio di Sicurezza nazionale, una figura centrale negli apparati militari. Non a caso il suo programma si concentra anche sulle punizioni dei «collaborazionisti» dei russi durante l’occupazione.

È in questo quadro […] che s’inserisce la difficile telefonata ieri tra Antony Blinken e Sergey Lavrov. Il segretario di Stato Usa si è scontrato col muro di gomma del suo omologo russo quando ha chiesto la liberazione immediata di Evan Gershkovich, il reporter americano del Wall Street Journal in carcere a Mosca con l’accusa di spionaggio. Lavrov ha definito «inaccettabili» le pressioni Usa e della stampa straniera sul caso, ribadendo che «sarà il tribunale russo a decidere».

Il «piano Crimea» comporta profonde conseguenze sul conflitto. […] Se Putin temesse di perderla potrebbe tornare a ventilare la minaccia atomica. […] dopo l’invasione fu Zelensky a chiedere a Putin incontri a quattr’occhi, proponendo un piano di pace che contemplava il ritiro russo sui confini di partenza in cambio del «congelamento per 15 anni» dello status quo in Donbass e Crimea.

Kiev lasciava intendere di accettare la russificazione dei territori persi nel 2014. Ma Putin rifiutò sdegnosamente e da allora le armi hanno dettato legge. […] L’8 ottobre un’esplosione attribuita agli ucraini bloccò per oltre quattro mesi il traffico sul ponte di Kerch […]. Da allora il ponte è nel mirino degli ucraini, che ormai pongono come precondizione ai negoziati il ritiro totale russo anche dalla Crimea.

