[…] «Forse paghiamo 5 anni in cui non abbiamo governato proprio brillantemente. Io sono sempre ottimista, la partita si gioca sino all’ultima sezione. A Cagliari ci aspettavamo questo risultato, abbiamo preso decisioni senza badare al consenso e sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata. Forse non abbiamo spiegato bene ciò che abbiamo fatto. Ma non è ancora finita, non parto sconfitto». Così il deputato Salvatore Deidda (FdI) commenta dal comitato elettorale del centrodestra all’Hotel Regina Margherita di Cagliari i primi dati, anche se non ufficiali, che vedono Alessandra Todde in vantaggio a Cagliari. […]

2. SARDEGNA TODDE CONFIDA NE L L’AFFLUENZA E NELLA LEGA

Luca De Carolis per "il Fatto quotidiano"

[…] La domenica della partita che vale molto più di tre punti, quella delle Regionali in Sardegna, comincia […] dal comitato elettorale di Alessandra Todde nel centro di Cagliari, dove oggi sono attesi 106 giornalisti accreditati (anche esteri), a conferma che la contesa nell’isola ha un peso nazionale.

Lo sanno benissimo nella base di Todde, la 5Stelle che cerca il miracolo, ossia battere il candidato di Giorgia Meloni, il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu, e anche un pezzo di sinistra, raggrumata da Renato Soru per far perdere innanzitutto il Pd che non gli ha concesso le primarie e ha osato sostenere un grillina.

[….] un po’ d’ansia c’è, nella maggioranza. La scelta di Meloni di non confermare il presidente uscente Christian Solinas, cioè di togliere a Matteo Salvini il suo candidato, ha lasciato scorie. Così a sinistra si aggrappano anche alla possibilità che il partito sardo d’Azione, quello di Solinas, abbia praticato il voto disgiunto, dirottando consensi su Soru per vendicarsi dello sgarbo di Meloni e fare un piacere a Salvini.

“I sardisti non si sono dannati più di tanto” butta lì un dirigente dem. E c’è chi ricorda come il probabilissimo candidato della Lega alle Europee, il generale Roberto Vannacci, non abbia lanciato appelli in favore di Truzzu nella sua visita in Sardegna, una decina di giorni fa.

“Potrebbe finire con uno scarto di poche migliaia di voti” dicono in diversi, anche se nel 2019 i sondaggi prevedevano una sfida all ’ultima scheda, e invece Solinas vinse di netto contro il progressista Massimo Zedda […] Cinque anni dopo molto si deciderà nell’area vasta di Cagliari, oltre 400 mila elettori tra città e zona limitrofa sul milione e mezzo regionale. Il sindaco uscente Truzzu non pare popolarissimo. Lo sostiene la classifica di gradimento del Sole 24 Ore, dove è arrivato terz’ultimo. […]

“Io non sono di centrosinistra, ma Truzzu è invotabile e ho scelto Todde” sorride un ristoratore. “Sono andato al seggio di mattina presto per appoggiare lei” assicura un tassista, giovane e scettico: “Alla fine vincerà Truzzu, con le liste che ha...”. Deve farlo, per evitare il primo tonfo di Meloni dopo le Politiche del 2022, evento che sarebbe mastice per la fragile alleanza tra Pd e 5S. […]

