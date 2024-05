UFFICIO SINISTRI - GOFFREDO BETTINI SCRIVE A DAGOSPIA E REPLICA PUNTUTO A MARCO DAMILANO: “NON COMPRENDO BENE PERCHÉ, IN MODO SIA ALLUSIVO CHE DIRETTO, MI CHIAMI IN CAUSA SU UN ARTICOLO USCITO SU DAGOSPIA. TANTO PIÙ IL MODO SGRADEVOLE ATTRAVERSO IL QUALE DAMILANO MI CITA CONTRASTA CON LO SPIRITO DELLA MIA INIZIATIVA” – “A PROPOSITO DELL'ISOLAMENTO, TRA MILLE PARTECIPANTI AL MIO INCONTRO HO AVUTO UNA SENSAZIONE FORTISSIMA DI COMUNITÀ. E, FRANCAMENTE, NON HO PENSATO NEPPURE PER UN MOMENTO SE FOSSE PRESENTE O MENO MARCO DAMILANO…”

goffredo bettini con il suo libro foto mezzelani gmt027

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Direttore,

non comprendo bene perché, in modo sia allusivo che diretto, Marco Damilano mi chiami in causa su un articolo uscito su Dagospia e che, conoscendo tutti le tue caratteristiche, si può riferire a te e solo a te.

Tanto più il modo sgradevole attraverso il quale Damilano mi cita contrasta con lo spirito della mia iniziativa, centrata sull'esigenza dell'unità, del pluralismo e della costruzione di un'alternativa ampia alla destra.

A proposito dell'isolamento, tra mille partecipanti al mio incontro ho avuto una sensazione fortissima di comunità e di partecipazione affettuosa. E, francamente, non ho pensato neppure per un momento se fosse presente o meno Marco Damilano.

Goffredo Bettini

BETTINI: HASTA LA MARGHERITA SIEMPRE

Dal “Fatto quotidiano”

francesco rutelli goffredo bettini franco carraro claudia mazzola

Se c’è un genere giornalistico amato dalla stampa italiana è quello del retroscena. Sarà perché consente quantità di fantasia a discrezione dell’autore, sarà perché basta mettere un condizionale e vale tutto, fatto sta che il retroscenista è una figura ricercatissima e di immutato successo.

Pensavamo che la presentazione dell’ultimo libro di Goffredo Bettini (Attraversamenti, Paper First) insieme tra gli altri a Giuseppe Conte potesse dare l’idea di un dirigente dem convinto della bontà dell’alleanza giallorosa e tutto sommato intento a dare qualche consiglio alla segretaria Elly Schlein, ma non certo voglioso di trafficare alle sue spalle per disarcionarla e riportare il Pd all’antico (magari all’agenda Draghi, perché no...).

GOFFREDO BETTINI - FRANCESCO RUTELLI - MEME BY EDOARDO BARALDI

Invece ci sono, appunto, i retroscena a spiegarci il vero significato dell’operazione: “Rutelli e Conte insieme sul palco di Bettini, prove di alleanza per il post-schlein con il ritorno di Gentiloni” (Il Riformista).

Identica tesi proposta dal Tempo e rilanciata da Dagospia con un informatissimo Dago-report: “Goffredo Bettini mette in campo tutte le forze per rispedir Elly Schlein in Svizzera. Il ritorno di Francesco Rutelli ha ringalluzzito la platea, Rutelli è la soluzione se sinistr-elly fosse sfiduciata dopo le Europee”. Hasta la Margherita siempre.

ELLY SCHLEIN MARCO DAMILANO

POSTA! - MARCO DAMILANO: "CARO DAGO, IL TUO REPORT SUGLI ATTRAVERSAMENTI DI GOFFREDO BETTINI È MOLTO ISTRUTTIVO, MA PER QUEL CHE RIGUARDA ME CONTIENE DUE ERRORI. NON SONO IL CONSIGLIERE DI ELLY SCHLEIN. LEI NON HA BISOGNO DI CONSIGLI, IO FACCIO UN ALTRO MESTIERE. CHI SOFFRE UNA SINDROME DA ESCLUSIONE SI CONSOLI IN MODO MENO RISIBILE - DA QUINDICI ANNI NON VADO ALLA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO DI BETTINI. È UN RITO ROMANO CUI NON SONO AFFILIATO..."

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/posta-marco-damilano-quot-caro-dago-tuo-report-395081.htm

marco damilano 2

ASPETTANDO IL CROLLO DEL GOVERNO DUCIONI, CON L’IMPLOSIONE DI SALVINI, GOFFREDO BETTINI METTE IN CAMPO TUTTE LE FORZE PER RISPEDIRE ELLY SCHLEIN IN SVIZZERA: A CHE SERVE AUTOCOMPIACERSI DELLA PROPRIA SUPERIORITÀ DA “HAPPY FEW”, PER POI RITROVARSI GOVERNATI DA SCAPPATI DALL’ESAME DI TERZA MEDIA? - IL RITORNO DI FRANCESCO RUTELLI HA RINGALLUZZITO LA PLATEA. CHE L’EX SINDACO DI ROMA POSSA SCENDERE IN CAMPO, AL MOMENTO NON È SOLO UNA SUGGESTIONE: “RIVERGINATO” DOPO 12 ANNI DI ASSENZA DALLA SCENA POLITICA, CON UN PD PRIVO DI PERSONALITÀ CARISMATICHE DOTATE DI LEADERSHIP, RUTELLI È LA SOLUZIONE (SEMPRE SE SINISTR-ELLY VENISSE SFIDUCIATA DOPO LE EUROPEE)

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-ndash-aspettando-crollo-governo-ducioni-394881.htm

marco damilano 4 goffredo bettini foto mezzelani gmt026

giuseppe conte francesco rutelli roberto gualtieri goffredo bettini agnese pini ritanna armeni goffredo bettini foto mezzelani gmt017