LA DEMOCRAZIA SECONDO I LIBERAL AMERICANI: IL DIRITTO DI PAROLA VALE PER TUTTI MA NON PER GLI AVVERSARI POLITICI – I SINISTRATI USA SI INCAZZANO CON LA RETE PROGRESSISTA PER ECCELLENZA, LA CNN, PER IL SOLO FATTO DI AVER INTERVISTATO TRUMP: SECONDO I CRITICI, LA TV AVREBBE DATO UNA TRIBUNA AL TYCOON PER I SUOI SOLITI ARGOMENTI POPULISTI, PER RISALIRE NEGLI ASCOLTI – LE DICHIARAZIONI DELL’EX PRESIDENTE, CHE HA RICICCIATO IL VECCHIO ARMAMENTARIO DI “ELEZIONI TRUCCATE” E “RISOLVEREI LA GUERRA IN UCRAINA IN 24 ORE” - VIDEO