NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE ORMAI NON SI STUDIA PIU': SI CONTESTA – A “LA SAPIENZA” LA LEZIONE DELLA FILOSOFA (PER MANCANZA DI TEOREMI) DONATELLA DI CESARE È STATA INTERROTTA DA UN BLITZ DEI MILITANTI DI FORZA ITALIA GIOVANI – LA PROTESTA DOPO IL VERGOGNOSO TWEET DELLA DI CESARE IN RICORDO DELLA BRIGATISTA SCOMPARSA BARBARA BALZERANI – IL COMMENTO DELLA PROF: “SI È TRATTATA DI UN'AZIONE SQUADRISTICA DI ELEMENTI ESTERNI" - NEI GIORNI SCORSI GLI SQUADRISTI PRO-PALESTINA HANNO IMPERVERSATO NEGLI ATENEI DI ROMA E NAPOLI - VIDEO

Estratto dell’articolo di Marina De Ghantuz Cubbe per www.repubblica.it

DONATELLA DI CESARE CONTESTATA ALLA SAPIENZA

La professoressa dell'università La Sapienza Donatella Di Cesare, finita nel polverone per aver scritto un post su X sulla morte della brigatista Barbara Balzerani, denuncia su Facebook una "intimidazione squadrista di militanti di Forza Italia Giovani, esterni all'università, durante il mio corso di Filosofia su Walter Benjamin alla Sapienza. È la seconda volta - prosegue Di Cesare - che le lezioni vengono interrotte. Non mi viene consentito di svolgere il mio insegnamento, così come viene violato il diritto degli studenti. Non una pagliacciata, ma una violenta azione di squadrismo".

balzerani donatella di cesare

La preside della Facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza di Roma, Arianna Punzi, ha fatto sapere all’Ansa che la professoressa Di Cesare "ha svolto regolarmente lezione" . "Le contestazioni ci sono state ma non hanno impedito alla docente di svolgere regolarmente le lezioni", sostiene in sintesi l'ateneo. "Temo che non ci siano le condizioni per un normale svolgimento dell'attività didattica.

Si è trattato di un'azione squadristica di elementi esterni all'università, molto violenta. A mia memoria non si era mai verificato un episodio di questa entità e questi contorni al Dipartimento di Filosofia della Sapienza", ha detto all’Ansa Di Cesare, "E' stata violata la sacralità dell'aula, che gli organi competenti dovrebbero tutelare".

DONATELLA DI CESARE

La protesta dei giovani di Forza Italia è avvenuta dopo che la professoressa ha scritto su X "la tua rivoluzione fu anche la mia", riferendosi a Balzerani.

Il post era poi stato rimosso e la rettrice dell'università La Sapienza Polimeni aveva pubblicato una nota ufficiale prendendo le distanze dal post della bufera: "A nome di tutta la comunità accademica, ricordo l’altissimo tributo di sangue pagato dall’Università Sapienza nella stagione del terrorismo, confermo la ferma condanna di ogni forma di violenza e prendo le distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano o hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi dalla Costituzione".

DONATELLA DI CESARE TWEET SU BARBARA BALZERANI donatella di cesare 3