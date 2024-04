LE UNIVERSITÀ AMERICANE SONO UN COVO DI ANTISEMITI – GLI STUDENTI INCITANO ALLA “SOLUZIONE FINALE” E A “COMBATTERE PER UCCIDERE I SIONISTI CHE NON MERITANO DI VIVERE” – LA PROTESTA CONTRO IL SOSTEGNO DI JOE BIDEN A ISRAELE SI ALLARGA ANCHE AI PROFESSORI: ALCUNI SONO STATI ARRESTATI AD ATLANTA – PER BIDEN, È UN GROSSO GUAIO IN VISTA DELLE ELEZIONI: L’OPINIONE DEI PISCHELLI SINISTRELLI È CONDIVISA DALL’ALA RADICAL DEL SUO ELETTORATO... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

proteste pro palestina alla emory university di atlanta 5

La statua di George Washington, padre fondatore della Nazione, sta nel cortile della Gwu. È avvolta nella bandiera palestinese. Fare domande ai ragazzi delle università di Washington che hanno eretto l'università nel cuore dei palazzi del potere – vista sul Dipartimento di Stato e meno di un miglio dalla Casa Bianca – è complicato dopo che è arrivato l'editto di uno dei leader della protesta, che ha invitato a non parlare con i giornalisti. Finisce che osserviamo il momento della preghiera islamica, un cordone di sicurezza protegge i giovani che pongono i tappeti per terra e inginocchiandosi si rivolgono a La Mecca.

[…] Ci sono anche professori schierati con i ragazzi a ricordare le ragioni di una protesta che somma e incrocia sensibilità ed esigenze diverse: il diritto di espressione, il lasciapassare di ogni protesta e rivendicazione Usa evocato da Trump sul 6 gennaio agli slogan antisemiti che hanno incendiato Harvard e Penn University già in ottobre; la critica a Biden per il sostegno a Israele; la richiesta alle università di chiudere i ponti e i finanziamenti con lo Stato ebraico; nonché lo stop a usare i soldi dei contribuenti Usa per l'industria militare.

proteste pro palestina alla emory university di atlanta 8

Un portfolio assai variegato, qualcuno si chiede se dinanzi a certi slogan antisemiti alcuni ragazzi decideranno di sganciarsi dalle proteste. Da Pechino, Blinken ha detto che le proteste sono una cifra della democrazia americana, ha però lamentato che non vi sono posizioni contro Hamas; Biden ha sottolineato una retorica antisemita in mezzo al diritto «di manifestare pacificamente».

Alla Gwu è comparso un cartellone con la scritta "Soluzione finale" direttamente dagli archivi nazisti; mentre alla Columbia University […] lo studente Khymani James, 20 anni uno dei leader della protesta, ieri ha diffuso un comunicato di scuse sui social. Il motivo è che giovedì sera è circolato un video di gennaio con alcuni suoi commenti in cui diceva di «combattere per uccidere» i sionisti «non meritano di vivere».

KHYMANI JAMES

Una dichiarazione registrata nell'ambito di una riunione con un amministratore del Center for Student Success and Intervention che aveva notato alcuni suoi post antisemiti on line e l'aveva convocato. James aveva rincarato la dose e a una domanda se avesse scorto qualcosa di problematico in questa sua frase avrebbe risposto di no.

[…] Sono sentimenti e visioni che convivono in molti attivisti. Proprio alla Gwu una ragazza ieri distribuiva volantini – due pagine fitte – in cui accusava «l'escalation della guerra alimentata dagli Usa» e «vogliamo il socialismo, vogliamo il comunismo».

netanyahu biden

Alcuni atenei si sono organizzati […] e hanno seguito canovacci simili nell'evoluzione della protesta. Le autorità confidano che fra 3-4 settimane, alla fine dei corsi, anche le proteste evaporeranno. Secondo alcuni avrebbero già raggiunto il picco. Ma in una settimana si sono comunque estese in oltre due terzi degli Stati e si sono intensificate.

Trovando spesso sostegno fra i professori. Alla Emory di Atlanta docenti sono stati anche arrestati e i video della polizia che li trascinava via sono diventati virali. Alla Gwu i professori hanno fatto un cordone attorno ai ragazzi in assemblea in cortile. Intanto, una delle conseguenze delle proteste è il ritorno a lezioni online a Columbia e la cancellazione delle cerimonie di diploma alla Usc (Los Angeles).

proteste pro palestina alla emory university di atlanta 2 proteste pro palestina alla emory university di atlanta 1 studenti pro palestina arrestati all universita di yale 4 proteste pro palestina alla emory university di atlanta 4 studenti pro palestina arrestati all universita di yale 13 POLIZIA ARRESTA UNA PROFESSORESSA ALLA EMERY UNIVERSITY DI ATLANTA studenti pro palestina arrestati all universita di yale 3 proteste pro palestina alla emory university di atlanta 6 proteste pro palestina alla emory university di atlanta 7 proteste pro palestina alla emory university di atlanta 3 proteste pro palestina alla emory university di atlanta 10 KHYMANI JAMES proteste pro palestina alla emory university di atlanta 11 manifestanti pro palestina al city college di new york proteste pro palestina alla emory university di atlanta 9