21 dic 2023 13:01

URBI ET ORBAN – IL PRESIDENTE UNGHERESE AMMETTE CHE IL SUO PARTITO, FIDESZ, “STA NEGOZIANDO CON I CONSERVATORI EUROPEI, MA NON ADERIRÀ AD ALCUN GRUPPO POLITICO PRIMA DELLE ELEZIONI" – LA SCORSA SETTIMANA, AL CONSIGLIO EUROPEO, L'EURO-PUZZONE È STATO INVITATO DA GIORGIA MELONI A ENTRARE IN “ECR”. UN MODO PER EVITARE IL SORPASSO DI “IDENTITÀ E DEMOCRAZIA”, CHE RIUNISCE SALVINI E LE PEN…