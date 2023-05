3 mag 2023 18:30

URLARE AL SESSISMO È L’ARMA PERFETTA PER DIFENDERE L'INDIFENDIBILE – NANNI DELBECCHI ASFALTA LE ERINNI SCESE IN CAMPO PER ELLY SCHLEIN SUL CASO DELL’ARMOCROMISTA: “CONCITA DE GREGORIO PARLA DI INVIDIA ESTETICA E SOCIALE. MA NON È COSÌ, COME DIMOSTRANO ILLUSTRI PRECEDENTI DI SATIRA, DAI CACHEMIRE DI BERTINOTTI, AL LODEN DI MONTI. VOGLIAMO DIRLO CHE GLI UOMINI HANNO IMPARATO A INCASSARE, MENTRE APPENA SI FA UNA QUALSIASI CRITICA A UNA DONNA, APRITI CIELO, DAGLI AL SESSISTA…”