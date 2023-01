12 gen 2023 12:42

URSO E BONOMI IN MISSIONE PER CONTO DI GIORGIA – IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PARDON, DEL MADE IN ITALY) È IN VIAGGIO VERSO KIEV INSIEME AL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA BONOMI E AL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI PALAZZO CHIGI TALÒ. L’OBIETTIVO UFFICIALE È INAUGURARE IL DESK ITALIANO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PRESSO L’AMBASCIATA DI KIEV. MA LA GITA SERVE ANCHE A PREPARARE IL TERRENO ALLA VISITA DELLA PREMIER, CHE SEMBRA SEMPRE PIÙ IMMINENTE, COSÌ COME L’INVIO DELLA BATTERIA DI DIFESA ANTI AEREA SAMP/T…