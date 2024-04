6 apr 2024 17:00

URSULA, CHI LA IMPALLINA PER PRIMO? - TRA SCANDALI, FAVORITISMI E MALUMORI, VON DER LEYEN ARRUOLA I FEDELISSIMI DELLA COMMISSIONE PER GESTIRE LA RINCORSA VERSO UN SECONDO MANDATO - LA CANDIDATA DEL PPE, CHE INIZIA AD ATENE IL SUO TOUR (AL CONGRESSO DEL PARTITO DI MITSOTAKIS), DOVRÀ SCONTRARSI CON CHI A BRUXELLES NON TOLLERA IL SUO ACCENTRAMENTO DI POTERE – SENZA CONTARE CHE IN SPAGNA, FRANCIA O GERMANIA, VON DER LEYEN RISCHIA DI DOVER FARE PROPAGANDA PER I PARTITI MEMBRI DEL PPE CHE SI SONO ALL'OPPOSIZIONE, MA PER ESSERE RICONFERMATA DOVRÀ AVERE IL SOSTEGNO ANCHE DEI LEADER DI QUEI GOVERNI (SANCHEZ, MACRON E SCHOLZ) CONTRO CUI FARA’ CAMPAGNA ELETTORALE…