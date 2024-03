13 mar 2024 15:12

URSULA FINIRA' UCCELLATA? – NUOVO SGABRO DEL PPE ALLA “SUA” CANDIDATA PER LA COMMISSIONE: IL PARLAMENTO, GUIDATO DALLA POPOLARE ROBERTA METSOLA, CITERÀ IN GIUDIZIO L’ESECUTIVO DI VON DER LEYEN PER AVER SCONGELATO 10,2 MILIARDI DI FONDI DI COESIONE ALL’UNGHERIA A DICEMBRE. IN CAMBIO, ORBAN TOLSE IL VETO SULL’ADESIONE DELL’UCRAINA – IL PPE VOTERÀ A FAORE DELLA CITAZIONE IN GIUDIZIO…