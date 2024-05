29 mag 2024 13:45

URSULA, UN’OCA ZOPPA – LA VON DER LEYEN FINISCE UCCELLATA DA MACRON E SCHOLZ: FATALE IL SUO TENTATIVO DI ALLARGARE L’ALLEANZA AI CONSERVATORI DI GIORGIA MELONI, UNA LINEA ROSSA IMPOSSIBILE DA SUPERARE PER IL CANCELLIERE TEDESCO, SOCIALISTA. LA RITROVATA SINTONIA TRA IL CRUCCO E IL TOYBOY DELL’ELISEO PER FAR FUORI LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA È BEN VISTA ANCHE DA MOLTI POPOLARI (COME TUSK) CHE NON POSSONO ALLEARSI CON FRANCHISTI (VOX), PUTINIANI (ORBAN) E NEMICI INTERNI (IL PIS POLACCO) – ANCHE IL “FINANCIAL TIMES” AMMETTE: “I RAPPORTI CON MELONI METTONO A RISCHIO IL BIS DI VON DER LEYEN”