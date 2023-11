7 nov 2023 11:36

URSULA SI È MELONIZZATA: LA VON DER LEYEN NON CONSULTA GLI ALLEATI, DECIDE DA SOLA E FA DANNI – NUOVO SCAZZO A BRUXELLES PER LA FUGA IN AVANTI DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. URSULA HA PRESENTATO UN PIANO PER LA FASE POST-CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE, CHE PREVEDE UNA MISSIONE INTERNAZIONALE A GAZA E UN RITORNO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE NELLA STRISCIA – UNO SGARBO, L’ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, CHARLES MICHEL, CHE NON ERA STATO INFORMATO…