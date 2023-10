USA NEL CAOS E HILLARY CLINTON SCENDE IN CAMPO: “DEPROGRAMMARE LA SETTA DI DONALD TRUMP!” – DOPO AVER RICONOSCIUTO CHE L'EX PRESIDENTE SARÀ PROBABILMENTE IL CANDIDATO PRESIDENZIALE DEL PARTITO REPUBBLICANO, HILLARY PRENDE IL BAZOOKA: “I SOSTENITORI DI TRUMP SONO ANTI-MIGRANTI, OMOFOBI, RAZZISTI E MISOGINI - È LA CLASSICA STORIA DI UN AUTORITARIO E POPULISTA CHE HA DAVVERO CONTROLLO SUI BISOGNI EMOTIVI, PSICOLOGICI E SUI DESIDERI DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE. FORSE CI SARÀ BISOGNO DI UNA DEPROGRAMMAZIONE FORMALE DEI MEMBRI DELLA SETTA, MA DEVE SUCCEDERE QUALCOSA …"

Ian Schwartz

https://www.realclearpolitics.com/video/2023/10/05/hillary_clinton_there_needs_to_be_a_formal_deprogramming_of_the_trump_cult_members.html

L'ex segretario di Stato Hillary Clinton, in un'intervista di giovedì con Christiane Amanpour della CNN, ha chiesto una deprogrammazione sistemica dei "membri della setta" MAGA di Donald Trump. Clinton ha riconosciuto che l'ex presidente sarà probabilmente il candidato presidenziale del partito repubblicano.

Clinton ha affermato che la “forma di politica negativa e sgradevole” di Trump trova risonanza tra i suoi sostenitori perché a loro potrebbero non piacere i migranti e sono omofobi, razzisti e misogini.

"È la classica storia di un autoritario e populista che ha davvero controllo sui bisogni emotivi, psicologici e sui desideri di una parte della popolazione", ha detto Clinton della saga di Trump. "E la base del partito repubblicano, per qualsiasi combinazione di ragioni - emotive e psicologiche - vede in lui qualcuno che parla per loro. E sono determinate a continuare a votare per lui, a partecipare alle sue manifestazioni, indossa la sua merce, perché, qualunque sia il motivo, lui e la sua forma di politica molto negativa e disgustosa entrano in risonanza con loro."

"Forse a loro non piacciono i migranti", ha suggerito. "Forse a loro non piacciono i gay o i neri o la donna che ha ottenuto una promozione sul lavoro che loro non hanno ottenuto. Qualunque sia la ragione. Sapete, Make America Great Again era un tentativo di nostalgia per tornare in un posto dove le persone non potevano essere responsabili della propria vita, sentirsi responsabilizzati, dire quello che volevano, insultare chiunque si mettesse sulla loro strada. e questo era davvero attraente per una parte significativa della base repubblicana.

Quindi è come una setta. E qualcuno deve farlo rompere quello slancio. Ed è per questo che credo che Joe Biden lo sconfiggerà. Se tutto va bene, allora quella sarà la fine e la febbre si placherà e i repubblicani potranno provare a tornare a combattere su questioni ed eleggere persone che siano almeno responsabili e responsabili. "

"Abbiamo avuto partigiani molto forti in entrambi i partiti in passato e abbiamo avuto battaglie molto aspre su ogni genere di cose, sul controllo delle armi, sul cambiamento climatico, sull'economia e sulle tasse", ha detto Clinton. "Ma non c'era questa piccola coda di estremismo che agitava il cane del partito repubblicano come lo è oggi. Purtroppo, tanti di quegli estremisti, quegli estremisti del MAGA prendono gli ordini di marcia da Donald Trump, a cui non è rimasta alcuna credibilità in alcun modo.

È lì solo per se stesso. Ora si sta difendendo in azioni civili e penali. E quando romperanno con lui perché ad un certo punto, forse ci sarà bisogno di una deprogrammazione formale dei membri della setta, ma deve succedere qualcosa ."

"E come fai a farlo? Perché hai detto che devi sconfiggerli sconfiggendo il loro leader. Il loro leader è Donald Trump. Anche tu hai detto che ti aspetti che sia lui il candidato repubblicano. Come cambia tutto questo?" chiese Amanpour.

"A questo punto, penso che, purtroppo, sarà ancora lui il candidato e dobbiamo sconfiggerlo e dobbiamo sconfiggere coloro che negano le elezioni, come abbiamo fatto nel 2020 e nel 2022", ha detto Clinton. "E dobbiamo semplicemente essere più intelligenti su come stiamo cercando di dare potere alle persone giuste all'interno del partito repubblicano".