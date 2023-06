15 giu 2023 14:19

USA E CINA NON POSSONO PERMETTERSI UNA GUERRA. E TORNANO A PARLARSI – IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, ANTONY BLINKEN, SARÀ PER LA PRIMA VOLTA A PECHINO DOMENICA E LUNEDÌ PROSSIMO. L'ANNUNCIO DELLA MISSIONE È STATA COMMENTATO FREDDAMENTE DALLA CINA: “GLI USA DEVEONO SMETTERE DI INTERFERIRE NEGLI AFFARI INTERNI COME TAIWAN” – BIDEN HA BISOGNO DELLA CINA PER CONVINCERE PUTIN A UN NEGOZIARE LA FINE DELLA GUERRA. MENTRE XI È ANSIOSO DI “STABILIZZARE” I RAPPORTI ECONOMICI CON GLI USA...