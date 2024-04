USA E CINA SFODERANO LA DIPLOMAZIA – IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN, HA INCONTRATO A PECHINO IL SUO OMOLOGO CINESE, WANG YI – ENTRAMBI HANNO AUSPICATO DI VEDERE PROGRESSI NELLE RELAZIONI TRA I DUE PAESI, MA WANG HA AVVISATO IL COLLEGA: “CRESCONO I FATTORI NEGATIVI NEL NOSTRO RAPPORTO”. SI RIFERISCE AGLI AIUTI A TAIWAN E AL BANDO A TIKTOK, APPROVATI ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO DI BLINKEN…

ANTONY BLINKEN WANG YI

(ANSA) - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha espresso l'auspicio di miglioramenti dei rapporti, aprendo l'incontro alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino con l'omologo cinese Wang Yi, che ha messo in guardia sui crescenti disaccordi tra le due potenze. Blinken, nelle battute iniziali, ha affermato che sarebbe stato "molto chiaro, molto diretto" e di sperare "in qualche progresso sulle questioni concordate dai nostri presidenti".

Wang, da parte sua, ha replicato che le relazioni Cina-Usa "stanno cominciando a stabilizzarsi", rimarcando però di vedere "allo stesso tempo che i fattori negativi nel rapporto continuano ad aumentare".

XI JINPING E JOE BIDEN

L'incontro è atteso lungo, in più fasi e con un pranzo di lavoro, mentre non è stato ancora ufficializzato un atteso faccia a faccia tra Blinken e il presidente cinese Xi Jinping. Il segretario di Stato Usa si trova nella condizione di dover bilanciare un duro monito con le richieste di cooperazione sui principali dossier internazionali, mentre Washington minaccia Pechino di sanzioni per il suo sostegno alla Russia.

Blinken, in occasione della sua seconda visita nel Dragone in meno di un anno, ha espresso la speranza di progressi, ma ha detto che solleverà direttamente le aree di differenza, che dovrebbero includere Russia, Taiwan e il corposo dossier sul commercio. I due Paesi dovrebbero essere il più "chiari possibile riguardo alle aree in cui abbiamo differenze, almeno per evitare malintesi, per evitare errori di calcolo - ha detto Blinken nelle battute iniziali -. Questa è davvero una responsabilità condivisa che abbiamo non solo per la nostra gente, ma per le persone di tutto il mondo".

ANTONY BLINKEN ARRIVA IN CINA

Wang, invece, ha esortato ad affrontare i crescenti disaccordi per scongiurare una "spirale discendente". Le relazioni tra le due maggiori economie del mondo stanno "iniziando a stabilizzarsi" dopo il vertice di San Francisco dello scorso novembre tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping. "Ma allo stesso tempo, i fattori negativi nel rapporto continuano ad aumentare e a svilupparsi - ha detto Wang -. Le relazioni stanno affrontando ogni tipo di interruzione. I legittimi diritti allo sviluppo della Cina sono stati irragionevolmente soppressi e i nostri interessi fondamentali si trovano ad affrontare sfide". La Cina e gli Stati Uniti "dovrebbero mantenere la giusta direzione per andare avanti con stabilità o ritornare in una spirale discendente? Questa è una questione importante per i nostri due Paesi e mette alla prova la nostra sincerità e capacità", ha concluso il capo della diplomazia di Pechino. (ANSA).