Daniel Henninger per The Wall Street Journal pubblicato da la Stampa
donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3
murales donald trump e joe biden che si baciano - tijuana - messico
JOE BIDEN DONALD TRUMP BY PAT LUDO
USA E GETTA! LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELL'OPINIONE PUBBLICA AMERICANA, PIÙ DEL 60 PER CENTO, NON VUOLE NÉ JOE BIDEN NÉ DONALD TRUMP CANDIDATI ALLA PRESIDENZA – LA PREVISIONE DEL “WSJ”: “IL PARTITO CHE DESIGNERÀ COME CANDIDATO QUALCUNO DI DIVERSO DA QUESTI DUE CONQUISTERÀ IL VOTO DECISIVO DEGLI INDIPENDENTI, E QUINDI VINCERÀ LE ELEZIONI – INTANTO TRUMP ALLUNGA NEI SONDAGGI PER LA CASA BIANCA RISPETTO AL SUO PRINCIPALE RIVALE REPUBBLICANO, RON DESANTIS…-
Daniel Henninger per The Wall Street Journal pubblicato da la Stampa
donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3
murales donald trump e joe biden che si baciano - tijuana - messico
JOE BIDEN DONALD TRUMP BY PAT LUDO
FLASH! – COLPO DI “SOLE” PER LUCIA ANNUNZIATA. L’EX CONDUTTRICE DI ‘’MEZZ’ORA IN PIÙ’’, DOPO AVER RASSEGNATO LE DIMISSIONI DALLA RAI PER ‘’INCOMPATIBILITÀ CON IL NUOVO GOVERNO’’, RIPIEGA LE SUE AMBIZIONI SULLE ONDE CONFINDUSTRIALI DI RADIO24…
FLASH! – LA CARNE È DEBOLE E LA FAMIGLIA SCOPPIA. E’ CIÒ CHE È SUCCESSO A UN NOTO E SERIOSO CONDUTTORE TELEVISIVO RIMASTO TRAFITTO DALLE FRECCE DI CUPIDO AL PUNTO FATALE DI METTERE INCINTA UNA GIORNALISTA DI UN’ALTRA RETE…
FLASH! – ANCHE A CAIVANO, GIORGIA MELONI FA IL SUO BEL DISCORSETTO E ALLA FINE NON SI E’ FATTA FARE DOMANDE DAI GIORNALISTI PRESENTI. FORSE E’ PREOCCUPATA DI DOVER RISPONDERE ALLE MINCHIATE SU ALCOOL E STUPRO DETTE IN TV DAL SUO MELONCINO GIAMBRUNO? NON SOLO: IL SUO ATTUALE SISTEMA NERVOSO E’ COSI’ STRESSATO CHE LE CONFERENZE STAMPA LA FANNO SBROCCARE. MEGLIO EVITARE ‘STI CRONISTI PRIVI DI RISPETTO E IMBOTTITI DI ODIO PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO…
IL MELONCINO DEL GIORNO - LE GIAMBRUNATE DI MISTER MELONI COMINCIANO A FAR GIRARE LE PALLE NON SOLO A PIERSILVIO, CHE ASPETTA SOLO UN CROLLO DI SHARE PER ACCANTONARLO. PARE CHE LA STESSA GGGIORGIA SI SIA FATTA SONORAMENTE SENTIRE CON IL TRICOLOGICAMENTE VARIABILE COMPAGNO. NON TANTO SUL CONTENUTO (IL FAMIGERATO PARALLELISMO TRA ALCOOL E VIOLENZA IN CORPO FEMMINILE), QUANTO SULL’OPPORTUNITÀ DI SPARARE TALI CAZZATE DAVANTI A UNA TELECAMERA, DIMENTICANDO CHE TUTTI SI SENTIRANNO AUTORIZZATI A CREDERE CHE QUELLO SIA ANCHE IL PENSIERO DEL CAPO DEL GOVERNO…
DAGOREPORT: BIENNALE DELLE MIE BRAME! - MOLTI SCOMMETTONO SULLE DIMISSIONI ANTICIPATE DEL DIRETTORE DELLA BIENNALE CINEMA ALBERTO BARBERA. UNA POLTRONA CHE FA GOLA A GIANLUCA FARINELLI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA SU INPUT DEL DUPLEX NASTASI-FRANCESCHINI. CAMBIATO REGIME, LA SUA AMBIZIONE HA TROVATO UN VALIDO APPOGGIO NEL RAMPELLIANO MOLLICONE - IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE ROBERTO CICUTTO SCADE A FEBBRAIO E GIÀ DA MESI SI SA CHE GGGIORGIA VUOLE BUTTAFUOCO. SCELTA AVVENTATA PER IL PIÙ COMPLESSO EVENTO CULTURALE ITALIANO. MA SI VOCIFERA CHE DIETRO AL VATE SICULO DELLA DUCETTA, A TIRARE I FILI, CI SIA IL MULTIFORME SALVO NASTASI…