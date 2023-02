16 feb 2023 08:53

GLI USA RISCHIANO IL DEFAULT NEL PAGAMENTO DEI DEBITI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2023 SE NON VERRÀ ALZATO IL TETTO DEL DEBITO (COME CHIEDE BIDEN, MENTRE I REPUBBLICANI CHIEDONO TAGLI AL BILANCIO): È LA PREVISIONE DELL'UFFICIO BUDGET DEL CONGRESSO CHE HA PROIETTATO IL DEFICIT DEL BILANCIO FEDERALE PER IL 2023 A 1400 MILIARDI, PARI AL 5,3% DEL PIL, PERCENTUALE CHE SALIRÀ AL 6,9% NEL 2033 QUANDO IL DEFICIT SARÀ DI 1900 MILIARDI…